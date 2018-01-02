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МОК приветствует намерение КНДР участвовать в ОИ-2018

Спорт
2 января, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о возможном участии страны в предстоящих Играх

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ТАСС, 2 января. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует возможное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель МОК заявил, что МОК приветствует обоюдное намерение правительств КНДР и Южной Кореи начать переговоры об участии спортсменов из КНДР в Играх. "В этом контексте МОК продолжает обсуждения с Национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР. МОК оставляет в силе приглашение делегации НОК КНДР и в свое время примет окончательное решение", - отметил представитель МОК.

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Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о возможном участии страны в предстоящих Играх. Такой шаг был предпринят в ответ на готовность КНДР участвовать в Олимпиаде, озвученную лидером страны Ким Чен Ыном в его новогоднем обращении.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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