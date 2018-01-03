Гинер надеется на появление в ЦСКА новых футболистов в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА ведет переговоры по приобретению новых футболистов и надеется на положительные результаты в зимнее трансферное окно. Об этом в интервью ТАСС сказал президент армейцев Евгений Гинер.

"Занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым [игрокам]. Надеюсь, новички будут", - заявил Гинер.

Он отметил, что финансовое состояние клуба позволяет рассчитывать на приобретения. "Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее", - добавил президент ЦСКА.