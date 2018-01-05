Экипаж Васильева выиграл четвертый этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли первое место на четвертом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Россияне сохранили лидерство в генеральной классификации.

Этап прошел между марокканскими городами Асса и Форт Чакал. Россияне преодолели спецучасток длиной 497,21 км за 4 часа 47 минут 9 секунд. Второе место заняли французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM (+3.21). Третьими стали их соотечественники Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок (+9.28) на Optimus.

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали седьмыми (+42.10), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали 14-ми (+50.36).

В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+10.23), третьими - Томасс и Ларрок (+43.56).

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.