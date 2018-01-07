"Даллас" победил "Эдмонтон" в НХЛ, Радулов забросил шайбу и отдал две голевые передачи

ТАСС, 7 января. "Даллас" победил "Эдмонтон" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Далласа" Александр Радулов забросил шайбу и отдал две результативные передачи во второй игре подряд.

В составе "Далласа" шайбы забросили Радулов (11-я минута), Джейми Бенн (13), Тайлер Сегин (17), Маттиас Янмарк (25) и Джон Клингберг (51). Единственный гол "Эдмонтона" забил Леон Драйзайтль (43). Лучшим игроком матча был признан Радулов, второй звездой стал Сегин, третьей - Клингберг.

16-й гол Радулова в сезоне

This top line is just working right now. Seguin connects with Radulov. #GoStars pic.twitter.com/PfCejz5aPc — Dallas Stars (@DallasStars) 6 января 2018 г.

31-летний российский форвард "Далласа" провел на площадке 15 минут 29 секунд, отметившись заброшенной шайбой, двумя голевыми передачами и пятью бросками по воротам соперника. Радулов забил 16-й гол в сезоне, всего на его счету 38 очков (16 шайб + 22 передач) в 43 играх текущего чемпионата.

Радулов во второй раз подряд сумел набрать три очка в одной встрече. Кроме того, этот матч стал 10-м для Радулова, в котором он набрал три очка за результативность. По три таких матча он провел в составе "Далласа" и "Нэшвилла", еще четырежды Радулов набирал не менее трех результативных баллов в одной игре в составе "Монреаля" в прошлом сезоне.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 43 матчах. "Эдмонтон" идет 13-м на Западе, имея в активе 39 очков после 42 игр. В следующем матче 13 января "Даллас" дома сыграет против "Колорадо", "Эдмонтон" в воскресенье на выезде встретится с "Чикаго".