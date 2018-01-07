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СМИ: правление ФК "Сантос" наложило вето на переход Вериссимо в "Спартак" за €6 млн

Спорт
7 января, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Комитет по управлению "Сантоса" согласен расстаться с игроком за €8 млн или за €7 млн и 10% от последующий перепродажи

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Вериссимо (в центре)

Вериссимо (в центре)

© EPA/RICARDO NOGUEIRA

ТАСС, 7 января. Комитет по управлению бразильского футбольного клуба "Сантос" наложил вето на трансфер защитника Лукаса Вериссимо за €6 млн в российский "Спартак". Об этом сообщает телеканал Globo Esporte.

В субботу президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес провел встречу с комитетом по управлению клубом, чтобы обсудить последнее предложение красно-белых. "Спартак" хотел приобрести 22-летнего Вериссимо за €6 млн и 10% от последующей перепродажи игрока. Комитет по управлению "Сантоса" отклонил данное предложение, согласившись расстаться с игроком за €8 млн или за €7 млн и 10% от последующий перепродажи.

Globo Esporte отмечает, что "Спартак" хочет как можно скорее оформить трансфер, но официальный отказ от "Сантоса" по последнему предложению получит только в понедельник.

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде он дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба. В 2017 году он провел 34 матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, заработав девять желтых карточек.

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