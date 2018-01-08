Новичок "Барселоны" Коутиньо пропустит около трех недель из-за травмы

ТАСС, 8 января. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, ставший 6 января футболистом испанской "Барселоны", пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Барселона" в субботу объявила о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5,5 лет. По данным британских СМИ, за футболиста были уплачены €120 млн и еще €40 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

В понедельник Коутиньо провел медицинское обследование в новом клубе, которое выявило травму правого бедра. Ему понадобится на восстановление около трех недель. Официальная презентация игрока в "Барселоне" проходит в эти минуты.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля", за который выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне в составе английской команды он провел 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач, в активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.