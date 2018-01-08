Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж Васильева стал вторым на шестом этапе ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Спорт
8 января, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Победу на этапе одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Васильев

Владимир Васильев

© Павел Бедняков/ТАСС

ТАСС, 8 января. Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место на шестом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков, сохранив лидерство в генеральной классификации. Этап стартовал в марокканском городе Дахла и финишировал в городе Шами в Мавритании.

Смотрите также

Экипаж Васильева выиграл пятый этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Экипаж Васильева лидирует после трех этапов ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Победу на шестом этапе одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM, которые преодолели спецучасток длиной 211,1 км за 1 час 27 минут 26 секунд. Васильев и Жильцов отстали от лидеров на 2 минуты 21 секунду. Третьими стали французы Гильом Гомес и Франсуа Борсотто (+4.32) на Optimus.

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали восьмыми (+13.56), Алексей Титов и Андрей Русов на "Форд" финишировали на 17-й позиции (+32.03), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW - на 20-й (+33.19).

В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+14.14), третьими - французы Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок на Optimus (+1:29.48).

В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал португалец Луиш Оливейра на Yamaha (1:50.26). Вторым финишировал итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.12), третьим - норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+4.14). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - Оливейра, на третьем - другой португальский гонщик Руй Оливейра на Yamaha.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
3
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
4
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
5
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
6
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
7
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама