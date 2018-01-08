Экипаж Васильева стал вторым на шестом этапе ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

ТАСС, 8 января. Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место на шестом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков, сохранив лидерство в генеральной классификации. Этап стартовал в марокканском городе Дахла и финишировал в городе Шами в Мавритании.

Победу на шестом этапе одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM, которые преодолели спецучасток длиной 211,1 км за 1 час 27 минут 26 секунд. Васильев и Жильцов отстали от лидеров на 2 минуты 21 секунду. Третьими стали французы Гильом Гомес и Франсуа Борсотто (+4.32) на Optimus.

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали восьмыми (+13.56), Алексей Титов и Андрей Русов на "Форд" финишировали на 17-й позиции (+32.03), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW - на 20-й (+33.19).

В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+14.14), третьими - французы Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок на Optimus (+1:29.48).

В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал португалец Луиш Оливейра на Yamaha (1:50.26). Вторым финишировал итальянец Паоло Чечи на KTM (+2.12), третьим - норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+4.14). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - Оливейра, на третьем - другой португальский гонщик Руй Оливейра на Yamaha.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.