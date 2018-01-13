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Андрей Лавров назвал свое увольнение с поста вице-президента ФГР полной неожиданностью

Спорт
13 января, 19:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Об увольнении Лаврова ТАСС стало известно в субботу со слов генерального директора ФГР Льва Воронина

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Бывший вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров

Бывший вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров

© Алексей Крутов/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Увольнение с поста первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) стало полной неожиданностью для Андрея Лаврова. Об этом он сказал ТАСС.

Об увольнении Лаврова ТАСС стало известно в субботу со слов генерального директора ФГР Льва Воронина.

"Факт увольнения был подтвержден еще в четверг, так решил Воронин. Это стало для меня полной неожиданностью. Мне нужно время, чтобы осмыслить произошедшее", - сказал Лавров.

Трехкратный олимпийский чемпион Лавров занимал должность первого вице-президента ФГР с 2011 года.

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