Андрей Лавров назвал свое увольнение с поста вице-президента ФГР полной неожиданностью

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Увольнение с поста первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) стало полной неожиданностью для Андрея Лаврова. Об этом он сказал ТАСС.

Об увольнении Лаврова ТАСС стало известно в субботу со слов генерального директора ФГР Льва Воронина.

"Факт увольнения был подтвержден еще в четверг, так решил Воронин. Это стало для меня полной неожиданностью. Мне нужно время, чтобы осмыслить произошедшее", - сказал Лавров.

Трехкратный олимпийский чемпион Лавров занимал должность первого вице-президента ФГР с 2011 года.