Биатлонистка Юрлова-Перхт не понимает причины неудачных результатов в Кубке мира

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт не находит объяснения слабым результатам, которые она и другие российские спортсменки демонстрируют на этапах Кубка мира. Об этом она рассказала журналистам.

Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, финишировав на 22-м месте. Дарья Виролайнен стала 26-й.

"Будем думать, что после такого невнятного выступления в Рупольдинге делать дальше, - сказала Юрлова-Перхт. - В чем причина? Не могу понять. Будем разговаривать с тренерами, анализировать".

Биатлонистка пропускала индивидуальную гонку в Рупольдинге, выступив в эстафете и масс-старте. Такое решение она объяснила пожеланием тренерского штаба. "Поддержала ли я его? А что я могла сделать?" - заметила она.

Следующим стартом для российской команды станет этап Кубка мира в итальянском Антхольце 18-21 января, после которого спортсмены отправятся на Олимпийские игры.