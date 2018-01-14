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Биатлонистка Юрлова-Перхт не понимает причины неудачных результатов в Кубке мира

Спорт
14 января, 18:02 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 14, января. /ТАСС

Биатлонистка пропускала индивидуальную гонку в Рупольдинге, выступив в эстафете и масс-старте

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Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

© EPA/MAURI RATILAINEN

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт не находит объяснения слабым результатам, которые она и другие российские спортсменки демонстрируют на этапах Кубка мира. Об этом она рассказала журналистам.

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Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, финишировав на 22-м месте. Дарья Виролайнен стала 26-й.

"Будем думать, что после такого невнятного выступления в Рупольдинге делать дальше, - сказала Юрлова-Перхт. - В чем причина? Не могу понять. Будем разговаривать с тренерами, анализировать".

Биатлонистка пропускала индивидуальную гонку в Рупольдинге, выступив в эстафете и масс-старте. Такое решение она объяснила пожеланием тренерского штаба. "Поддержала ли я его? А что я могла сделать?" - заметила она.

Следующим стартом для российской команды станет этап Кубка мира в итальянском Антхольце 18-21 января, после которого спортсмены отправятся на Олимпийские игры.

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