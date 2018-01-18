Мозер: российские фигуристы постоянно проверяются на допинг

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские фигуристы постоянно проверяются на допинг, поэтому команда не зацикливается на 28 января, когда Международный олимпийский комитет примет решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года. Об этом журналистам сообщила российский тренер Нина Мозер, чьи ученики в четверг заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Москве.

"Впереди Олимпиада, надо работать, а там как бог даст. Наших ребят постоянно проверяли, о чем спортсмены не раз мне сообщали, а один раз ребята из-за этого чуть не опоздали на самолет. Вот поэтому мы не задумываемся о 28 января, потому что знаем - мы чистые", - заявила Мозер.

28 января является дедлайном оглашения МОК заявок на участие в Олимпиаде в Южной Корее.