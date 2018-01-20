Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев: весь мир должен учиться у КНДР и Южной Кореи объединению при помощи ОИ

Спорт
20 января, 16:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне была подписана декларация стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все страны мира должны брать пример с КНДР и Южной Кореи, которые в непростой политической ситуации смогли объединиться ради Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Смотрите также

Жуков: участие атлетов КНДР в ОИ - пример положительного влияния спорта на политику

Бах: встреча МОК с представителями КНДР и Южной Кореи прошла позитивно

Южная Корея и КНДР согласовали с МОК участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018

В субботу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне была подписана декларация стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх-2018. В частности, на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане делегации Южной Кореи и КНДР пройдут вместе под единым флагом. Также в Играх будет участвовать объединенная женская сборная по хоккею.

"Я к этому решению отношусь положительно, это пример того, как в непростой международной ситуации и при серьезных разногласиях находить общий язык и снимать проблемы хотя бы на время Олимпийских игр. Я уверен, что они еще будут ссориться и мириться, но это пример для всех стран, как нужно делать политику: находить диалог и всегда искать возможность для объединения. У них нужно учиться всему миру", - сказал Свищев.

Первый за два года раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. Стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также об участии делегации КНДР в Олимпиаде в Южной Корее. С тех пор стороны провели еще два раунда консультаций на рабочем уровне.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама