Свищев: весь мир должен учиться у КНДР и Южной Кореи объединению при помощи ОИ

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все страны мира должны брать пример с КНДР и Южной Кореи, которые в непростой политической ситуации смогли объединиться ради Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В субботу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне была подписана декларация стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх-2018. В частности, на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане делегации Южной Кореи и КНДР пройдут вместе под единым флагом. Также в Играх будет участвовать объединенная женская сборная по хоккею.

"Я к этому решению отношусь положительно, это пример того, как в непростой международной ситуации и при серьезных разногласиях находить общий язык и снимать проблемы хотя бы на время Олимпийских игр. Я уверен, что они еще будут ссориться и мириться, но это пример для всех стран, как нужно делать политику: находить диалог и всегда искать возможность для объединения. У них нужно учиться всему миру", - сказал Свищев.

Первый за два года раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. Стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также об участии делегации КНДР в Олимпиаде в Южной Корее. С тех пор стороны провели еще два раунда консультаций на рабочем уровне.

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.