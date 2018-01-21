Колобков: серебро фигуристки Медведевой на чемпионате Европы равнозначно золоту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что серебряная награда фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате Европы после двухмесячного перерыва из-за травмы равнозначна золоту. Об этом Колобков заявил ТАСС.

В субботу на арене "Мегаспорт" в Москве завершились соревнованием одиночниц на чемпионате Европы. Победу одержала Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Медведева стала второй, третье место заняла итальянка Каролина Костнер.

"Поздравляю Алину Загитову с золотой наградой, это фантастическое, очень выразительное выступление! - отметил Колобков. - Меня сильно порадовало яркое возвращение Евгении Медведевой после серьезной травмы, считаю, что серебро чемпионата Европы равнозначно золоту. Насколько эмоциональной и уверенной была ее произвольная программа! Обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, но они совсем разные".

"Поздравляю Катю Боброву и Диму Соловьева с серебром среди танцевальных пар, они показали красивую, трогательную историю, и установили личный рекорд - лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Александра Степанова - Иван Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным", - подчеркнул министр.

На чемпионате Европы российские фигуристы выиграли девять из 12 возможных медалей. "Это закономерный успех. Уверен, это станет стимулом для ребят на дальнейших стартах в сезоне", - сказал Колобков.