Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: серебро фигуристки Медведевой на чемпионате Европы равнозначно золоту

Спорт
21 января, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Министр спорта РФ назвал закономерным успех российских фигуристов на турнире, на котором они завоевали девять из 12 возможных медалей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что серебряная награда фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате Европы после двухмесячного перерыва из-за травмы равнозначна золоту. Об этом Колобков заявил ТАСС.

В субботу на арене "Мегаспорт" в Москве завершились соревнованием одиночниц на чемпионате Европы. Победу одержала Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Медведева стала второй, третье место заняла итальянка Каролина Костнер.

"Поздравляю Алину Загитову с золотой наградой, это фантастическое, очень выразительное выступление! - отметил Колобков. - Меня сильно порадовало яркое возвращение Евгении Медведевой после серьезной травмы, считаю, что серебро чемпионата Европы равнозначно золоту. Насколько эмоциональной и уверенной была ее произвольная программа! Обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, но они совсем разные".

"Поздравляю Катю Боброву и Диму Соловьева с серебром среди танцевальных пар, они показали красивую, трогательную историю, и установили личный рекорд - лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Александра Степанова - Иван Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным", - подчеркнул министр.

На чемпионате Европы российские фигуристы выиграли девять из 12 возможных медалей. "Это закономерный успех. Уверен, это станет стимулом для ребят на дальнейших стартах в сезоне", - сказал Колобков.

Смотрите также

Возвращение на лед для фигуристки Медведевой важнее победы на чемпионате Европы

Загитова посвятила победу на чемпионате Европы по фигурному катанию своим болельщикам

Мишин: ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой схож с ситуацией между Плющенко и Ягудиным

Российские фигуристы выиграли девять медалей из 12 возможных на чемпионате Европы в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ по фигурному катанию
Персоны
Колобков, Павел Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама