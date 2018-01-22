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Минское "Динамо" проиграло "Адмиралу" и потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

Спорт
22 января, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Минчане дома уступили со счетом 2:3

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ТАСС, 22 января. Минское "Динамо" уступило владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого поражения "Динамо" потеряло шансы на попадание в плей-офф.

В составе победителей дубль оформил Иван Мищенко (36-я и 42-я минуты), на последней минуте матча в пустые ворота шайбу забросил Кирилл Воронин. "Динамо" при равном счете выпустило шестого полевого игрока вместо вратаря в конце третьего периода, так как для продолжения борьбы за плей-офф команду устраивала только победа в основное время. В составе хозяев отличились Шарль Лингле (25) и Джастин Фонтэйн (30).

"Динамо" набрало 67 очков в 53 матчах и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. Московский "Спартак", который занимает восьмое место, позволяющее квалифицироваться в плей-офф, набрал 79 очков. Минчанам осталось сыграть три матча в регулярном чемпионате, таким образом, они потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф. "Адмирал" с 61 очком в 54 играх расположился на 11-й позиции на Востоке.

В следующем матче 26 января "Адмирал" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Динамо" 25 января примет братиславский "Слован".

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