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Дортикос хочет провести реванш с Гассиевым после поражения во Всемирной суперсерии бокса

Спорт
4 февраля, 3:11 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, февраля. /ТАСС

По словам кубинского спортсмена, он проявил свои лучшие качества в поединке с Муратом Гассиевым, который является очень сильным боксером

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Кубинский боксер Юниер Дортикос и россиянин Мурат Гассиев (слева направо) во время полуфинального боя Всемирной суперсерии в Сочи

Кубинский боксер Юниер Дортикос и россиянин Мурат Гассиев (слева направо) во время полуфинального боя Всемирной суперсерии в Сочи

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Кубинец Юниер Дортикос заявил, что хотел бы провести реванш с россиянином Муратом Гассиевым после поражения в полуфинальном бою Всемирной суперсерии бокса, который проходил в Сочи. Об этом кубинский спортсмен рассказал на пресс-конференции.

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В ночь на воскресенье Гассиев нокаутировал Дортикоса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Кроме того, россиянин стал обладателем двух чемпионских поясов - по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я чувствую, что я подвел многих людей в Майами и на Кубе, - сказал Дортикос. - Он [Гассиев] очень сильный боец, он получил лучшее от меня. Я хотел бы провести реванш".

"Для меня большая честь драться здесь, в Сочи. Мы сделали историю захватывающем боем. Это будет трудно пережить, но я вернусь. Хотел бы поблагодарить Мурата Гассиева за этот бой, а также Абеля Санчеса (тренера Гассиева - прим. ТАСС) и его команду", - добавил спортсмен.

Финал Всемирной суперсерии бокса состоится 11 мая в Саудовской Аравии. В решающем поединке турнира Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в другом полуфинале был сильнее Майриса Бриедиса из Латвии.

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