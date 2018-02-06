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ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

Спорт
6 февраля, 6:04 дата обновления: 6 февраля, 6:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 6, февраля. /ТАСС

Также Олимпийский комитет России несет ответственность за представителей СМИ

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© Михаил Терещенко/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет нести ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

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"Основная ответственность ОКР - члены делегации, - сказала Хевертц. - Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах".

Исполком МОК 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Хевертц ранее заявила, что ОКР может быть частично или полностью восстановлен в правах к концу Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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