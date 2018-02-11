Олимпийский командный турнир по фигурному катанию продолжится в воскресенье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Семь комплектов медалей будет разыграно в воскресенье на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, горных лыжах, санном спорте, биатлоне и фристайле, первый матч на Играх проведут российские хоккеистки.

В 4:00 мск продолжится командный турнир по фигурному катанию, запланированы короткий танец и короткая программа у женщин, а затем - произвольная программа у спортивных пар. После короткой программы у мужчин и пар российские фигуристы занимают третье место вместе с командой Японии (13 очков), уступая командам Канады (17) и США (14). В соревновании танцевальных дуэтов командного турнира выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые в этом виде стали олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи. В числе их главных конкурентов - канадский дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир, американцы Майя и Алекс Шибутани, а также итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Японскую команду представит дуэт Кана Мурамото и Крис Рид, которые заняли третье место на недавнем "Турнире четырех континентов". На лед также выйдут дуэты из Израиля (Адель Танкова и Рональд Зильберберг), Германии (Кавита Лоренц и Йоти Полицоакис), Южной Кореи (Мин Юра и Александер Гамелин), Китая (Ван Шиюэ и Лю Синьюй) и Франции (Мари-Жаде Лорьо и Ромен Ле Гак).

В 5:45 мск на лед с короткой программой выйдут женщины, где выступит российская фигуристка Евгения Медведева. В этом виде также заявлены канадка Кэйтлин Осмонд, японка Сатоко Мияхара, итальянка Каролина Костнер, Чхой Тапин из Южной Кореи, немка Николь Шотт, Маэ Беренис Мейте из Франции, американка Брэди Теннелл, Ли Сяннин из Китая и Эйме Бьюкенен из Израиля.

По регламенту за первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее. После исполнения коротких программ во всех четырех видах пять лучших команд продолжат борьбу за медали, в произвольных программах начисление очков аналогично. Спортивные пары пяти лучших команд в воскресенье (начало - 7:40 мск) исполнят произвольную программу, где выступят Наталья Забияко и Александр Энберт, которые заменили успешно откатавших короткую программу Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Тарасова и Морозов заняли первое место, позволив российской команде подняться на третье место после неудачного короткого проката Михаила Коляды, который показал восьмой результат.

Хоккеистки стартуют против канадок

В 15:10 мск первый матч на олимпийском турнире проведут российские хоккеистки, которым предстоит встреча со сборной Канады, одной из сильнейших команд в мире. Россиянки выступают в сильнейшей группе А, где две лучшие команды напрямую выходят в полуфинал, а две другие проведут дополнительный матч с лучшими сборными группы В (Швеция, Швейцария, Япония и объединенная команда Кореи).

Главный тренер российских хоккеисток Алексей Чистяков включил в заявку на Олимпиаду 23 игроков. Это вратари Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова, защитники Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачева, Екатерина Лихачева, нападающие Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева, Людмила Белякова.

В 14:00 мск продолжатся соревнования по санному спорту, где за команду олимпийских атлетов из России выступают Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров. После двух первых попыток, состоявшихся в субботу, претендует на медали лишь Репилов, который идет на третьем месте, Федоров - 13-й, Павличенко - 17-й.

Репилову по силам побороться за золото Игр, россиянин на 0,217 секунды отстает от лидера, трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха из Германии, а от идущего вторым Давида Гляйршера из Австрии российского саночника отделяют 0,188 секунды.

Бьорндален титул не защитит

В 14:15 мск будет дан старт биатлонной спринтерской гонке на 10 км среди мужчин, где выступят россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев. В нынешнем сезоне в мужском биатлоне доминируют француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё, который победил в трех спринтерских гонках сезона. Четыре года назад в Сочи в спринте победил норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который в 44 года не сумел отобраться на нынешние Игры и приехал в Пхёнчхан в качестве тренера сборной Белоруссии, за которую выступает его супруга Дарья Домрачева.

В лыжных гонках на 09:15 мск запланирован мужской скиатлон, где первые 15 км участники бегут классическим стилем, а заключительные 15 км - свободным. На масс-старт выйдут 68 лыжников, включая Андрея Ларькова (11-й стартовый номер), Дениса Спицова (16), Алексея Виценко (28) и Андрея Мельниченко (29). Ларьков в январе стал вторым на дистанции 15 км классическим стилем во время гонки "Тур де Cки" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Под первыми номерами стартуют лидеры мирового сезона - норвежец Йоханнес Клебо, француз Морис Манифика и швейцарец Дарио Колонья.

В 5:00 мск будут разыгран первый комплект медалей в горнолыжном спорте - мужчины будут соревноваться в скоростном спуске. В стартовый протокол включены 60 участников, российских горнолыжников в нем нет. В нынешнем кубковом сезоне лучше других выступают швейцарец Беат Фойц и норвежский олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндаль. В 2014 году в Сочи олимпийский титул в этом виде завоевал австриец Маттиас Майер.

Три претендентки на финал в могуле

В 13:30 мск начнется вторая квалификация в женском могуле (дисциплина фристайла), а в 15:00 стартуют финальные соревнования. По итогам первой квалификации в пятницу определились первые 10 финалисток, российские спортсменки в их число не попали. Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова в числе 20 участниц получат еще один шанс выйти в финал, для чего необходимо попасть в первую десятку.

В 4:00 мск начнется финал в мужском слоупстайле - дисциплине сноуборда. Накануне в число 12 финалистов не сумел пробиться Влад Хадарин, который в своей группе занял лишь 11-е место.

В 10:00 мск стартуют соревнования среди конькобежцев на дистанции 5000 м, где стартует 31-летний Свен Крамер из Нидерландов, дважды становившийся чемпионом Игр (2010, 2014) в этом виде. На чемпионатах мира на данной дистанции Крамер победил восемь раз, не проиграв ни одного старта.

Наконец, заключительный матч предварительного турнира проведут российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые выступают в дисциплине дабл-микст. Накануне российская пара досрочно гарантировала себе место в полуфинале, где может встретиться с командой Швейцарии, с которой сыграет в последнем туре в воскресенье (начало - 3:05 мск).

После шести туров лидирует команда Канады - пять побед, по четыре победы у керлингистов России, Швейцарии и Норвегии, три - у китайской сборной. По дополнительным показателям Брызгалова и Крушельницкий ниже четвертого места уже не опустятся, при этом в последнем туре определится, с кем российская пара сыграет в полуфинале 12 февраля.