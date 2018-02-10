Шорт-трекист Елистратов открыл счет медалям команды олимпийских атлетов из России

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль олимпийских атлетов из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане и посвятил ее российским спортсменам, не получившим приглашения к участию в Играх.

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, показав в финальном забеге время 2 минуты 10,687 секунды. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Победу одержал южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

"Я стоял на награждении и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад и горд, - сказал Елистратов журналистам. - Эта медаль [посвящается] всем нашим ребятам, которых отстранили, боритесь до конца, не сдавайтесь. Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня как платиновая".

Спортсмен также отметил, что отмечать завоевание медали будет по завершении Олимпийских игр, а пока ему предстоит выступить еще на двух дистанциях. На Играх в Пхёнчхане Елистратов также выступит на дистанциях 500 м и 1000 м.

27-летний Елистратов впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. Спортсмен дебютировал на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, однако наград завоевать не сумел, но уже на Играх в Сочи он завоевал золото в эстафете.

В марте 2016-го стало известно, что в допинг-пробах Елистратова был обнаружен мельдоний, после чего спортсмен был временно отстранен от соревнований. В апреле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило информацию о допустимой концентрации вещества в организме, после чего Международный союз конькобежцев снял временное отстранение с Елистратова и других российских спортсменов.

Мечты сбываются

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов после медали Елистратова заявил, что спортсмен исполнил свою заветную мечту, став призером Игр на индивидуальной дистанции. "Я надеюсь, что на этом все не закончится, а эта медаль добавит ему и сил, и настроения", - сказал Кравцов ТАСС по телефону.

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал бронзу Елистратова победой. "Третье место Семена - это победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду, всех ребят, которые были не допущены, за Виктора Ана. Я уверен, что эта медаль будет не последней", - сказал министр.

Завоевание медали Елистратовым не осталось не замеченным на родине спортсмена в Уфе. Министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта рассказал ТАСС, что "бронзовая награда уфимца равносильна золоту, а сам спортсмен показал силу духа и воли, принеся первую награду в копилку атлетов из России".

Кроме того, семья Елистратова с замиранием сердца смотрела выступление Семена, о чем рассказал младший брат спортсмена Степан. "На самом деле это нечто такое было переживательное, кричали, ногами топали, с замиранием сердца смотрели, это очень тяжело было для нашей семьи. У папы от волнения лопнул сосуд в правом глазу", - признался собеседник агентства.

Также брат Семена отметил, что после финального забега удалось дозвониться в Южную Корею и лично поздравить Семена с завоеванной медалью. "С Семеном уже удалось списаться, созвониться, поздравить", - рассказал Степан Елистратов.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Российские спортсмены на Играх выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. По решению МОК на Игры не были приглашены партнеры Елистратова Виктор Ан, Владимир Григорьев и Руслан Захаров, вместе с которыми он стал чемпионом Олимпийских игр в Сочи в эстафете.