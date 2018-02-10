Команда олимпийских атлетов из России завоевала бронзу в первый медальный день ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал первым медалистом в составе команды олимпийских атлетов из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. В турнире керлингистов в дисциплине дабл-микст россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий досрочно вышли в полуфинал соревнований.

В субботу были разыграны первые пять комплектов медалей на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Бронзовая награда Елистратова стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Победу на дистанции 1500 м одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд, вторым стал голландец Шинки Кнегт. Не сумел финишировать считавшийся главным фаворитом на этой дистанции Хван Дэ Хон из Южной Кореи, тогда как еще один претендент на медали канадец Шарль Амлен был дисквалифицирован.

На старт дистанции 1500 м также вышли два 19-летних российских спортсмена - Александр Шульгинов и Павел Ситников, которые не сумели преодолеть квалификацию.

В субботу прошла квалификация на дистанции 500 м среди женщин, где в 1/4 финала вышла Софья Просвирнова, которая показала лучший результат в своем забеге. Другая российская спортсменка Эмина Малагич завершила борьбу в этом виде, где финал состоится 13 февраля.

Не смогут побороться за медали российские девушки и в командной эстафете на 3000 м. Просвирнова, Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова заняли последнее место в квалификационном забеге и выступят лишь в утешительном финале за места с пятого по восьмое. Россиянки упали за несколько кругов до финиша при передаче эстафеты. В главном финале выступят команды Южной Кореи, Канады, Китая и Италии.

Дальмайер - вне конкуренции

Женский спринт стал первой гонкой в биатлоне на Играх в Пхёнчхане, лучшей на дистанции оказалась немка Лаура Дальмайер. Отстреляв без промаха, Дальмайер опередила норвежку Марте Олсбю (серебро) и Веронику Виткову из Чехии (бронза) более чем на 20 секунд. Дальмайер, ставшая лучшей биатлонисткой в прошлом сезоне, в нынешнем сезоне выступала не так ярко, одержав лишь две победы в личных гонках на кубковых этапах и занимая четвертое место в общем зачете. Однако в первой же олимпийской гонке семикратная чемпионка мира Дальмайер не оставила соперницам шансов.

Из 87 спортсменок лишь трое на двух огневых рубежах не допустили ни одного промаха, одной из них стала российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая заняла 20-е место с отставанием от чемпионки в 78 секунд. 33-ю строчку заняла Ульяна Кайшева, допустив два промаха и отстав от Дальмайер почти на две минуты. Обе россиянки выступят в понедельник в гонке преследования.

Российская лыжница Наталья Непряева почти всю гонку на 15 км в скиатлоне претендовала на медали, расположившись в лидирующей группе, однако в итоге осталась лишь на восьмом месте. На 33 секунды Непряева отстала от шведки Шарлотты Каллы, которая стала первой чемпионкой Игр в Пхёнчхане - медали в женских лыжах в субботу были разыграны раньше других. Калла завоевала золото на третьей Олимпиаде, ранее она побеждала на дистанции 10 км (ОИ-2010), а также в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Шведка преодолела дистанцию за 40 минут 44,9 секунды. Серебро в активе норвежки Марит Бьорген (отставание 7,8 секунды), бронзу завоевала финка Криста Пармакоски (+10,1). Скиатлон проходит в два этапа: первую часть (7,5 км) спортсменки преодолевают классическим стилем, вторую (7,5 км) - коньковым ходом. Россиянка Анастасия Седова финишировала 12-й (+1.12,8), Юлия Белорукова - 18-й (+2.06,1), Алиса Жамбалова - 21-й (+2.14,2).

Серебро 37-летней Марит Бьорген позволило ей стать лидером среди женщин по количеству медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Норвежка завоевала 11-ю награду (шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая). По 10 медалей на ОИ завоевывали советская лыжница Раиса Сметанина и итальянка Стефания Бельмондо.

Воронина не смогла помешать голландкам

В субботу стартовали соревнования среди саночников, где состоялись две первые попытки у мужчин на одиночных санях. После двух попыток претендует на медали Роман Репилов, который идет на третьем месте, Степан Федоров показал 13-й результат, Семен Павличенко - 17-й. Репилов уступает лидеру, двукратному олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху из Германии 0,217 секунды, а занимающему вторую строчку австрийцу Давиду Гляйршеру - 0,188 секунды.

По словам чемпиона мира 2015 года Павличенко, показать лучший результат и бороться за медали ему помешали проблемы с инвентарем. "Немного не угадал с настройками саней. На других трассах я на них катался, все было хорошо. Возможно, завтра буду выступать уже на других", - заключил Павличенко.

Конькобежки из Нидерландов заняли весь пьедестал почета на дистанции 3000 м - олимпийской чемпионкой стала Карлейн Ахтеректе, серебро завоевала Ирен Вюст, бронзу - Антуанетт де Йонг. Наталья Воронина осталась лишь 10-й, хотя в нынешнем сезоне российская конькобежка победила на этой дистанции на одном из этапов Кубка мира и была вправе рассчитывать на большее.

В прыжках на лыжах первые награды разыграли мужчины на среднем трамплине. Олимпийским чемпионом стал немец Андреас Веллингер, который по сумме двух попыток набрал 259,3 балла. Вторым стал норвежец Йоханн Андре Форфанг (250,9), третье место занял его соотечественник Роберт Йоханссон (249,7).

Лучшим среди российских прыгунов стал Денис Корнилов, занявший 24-е место, Евгений Климов стал 30-м. Не сумели пробиться в финальную попытку Михаил Назаров (34-й результат) и Алексей Ромашов (37-й).

"Теперь надежды остаются на большой трамплин. Буду верить, что там получится показать хороший результат, лично я хочу попасть в десятку лучших", - рассказал Климов.

Брызгалова и Крушельницкий уже в полуфинале

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий досрочно вышли в полуфинал в дисциплине дабл- микст. В первой субботней встрече группового раунда Брызгалова и Крушельницкий победили соперников из Южной Кореи, которую представляют Чан Хе Чи и Ли Ки Чон (6:5 в дополнительном энде). В вечерней программе дня российские керлингисты проиграли со счетом 2:8 канадской команде, составленной из олимпийских чемпионов Кейтлин Лоус и Джона Морриса.

Несмотря на это поражение, российские спортсмены гарантировали себе участие в полуфинале, как и канадцы. В воскресенье в заключительном туре российские керлингисты встретятся со сборной Швейцарии, однако даже в случае поражения будут опережать возможных конкурентов из Норвегии и Китая, которых они победили в личных встречах.

В первых матчах олимпийского турнира по хоккею сыграли женские команды группы В. Команда Швеции победила соперниц из Японии 2:1, тогда как сборная Швейцарии оказалась сильнее объединенной команды Кореи (8:0). Две лучшие команды группы В сыграют в 1/4 финала - против сборных, занявших третье и четвертое места в сильнейшей по составу группе А, где выступят хоккеистки из Канады, США, Финляндии и олимпийские атлеты из России.

Российские хоккеистки в воскресенье сыграют против команды Канады, начало - 15:10 мск.

Не сумел преодолеть квалификацию в слоупстайле российский сноубордист Влад Хадарин, который в своей группе показал лишь 11-й результат. В воскресенье в финале выступят 12 сноубордистов, среди которых четыре представителя Канады.