Сборная Португалии по мини-футболу впервые стала чемпионом Европы

ТАСС, 11 февраля. Сборная Португалии в дополнительное время обыграла команду Испании со счетом 3:2 в финале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходил в Любляне.

У победителей голы на счету Рикардиньо (1-я минута) и Бруну Коэлью (39, 50), у испанцев отличились Марк Тольра (19) и Лин (32).

Сборная Португалии сыграла в финале чемпионата Европы второй раз в истории. В решающем матче турнира 2010 года португальцы проиграли испанцам (2:4). Теперь на счету португальцев серебряная (2010) и золотая (2018) медали чемпионатов Европы (турнир проводится с 1996 года).

Сборная Испании является рекордсменом по числу побед на чемпионатах Европы. Испанцы семь раз становились победителями турнира (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016). Также в активе команды одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Бронзовые медали завоевала команда России, которая в матче за третье место обыграла сборную Казахстана со счетом 1:0.

В 2018 году европейское первенство в последний раз прошло в старом формате. С 1999 года турнир проводился каждые два года с участием 12 команд. Теперь пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников увеличится до 16.