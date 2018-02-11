Тренеры российских саночников сделают выводы после неудачи в личном мужском турнире ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Тренеры обязательно сделают выводы после неудачного выступления мужчин в одиночных санях на Олимпийских играх в Пхёнчхане, команда будет настраиваться на достойное выступление в эстафете. Об этом сообщил журналистам старший тренер российских саночников Сергей Чудинов.

Победу в олимпийском турнире саночников-одиночников одержал австриец Давид Гляйршер. Лучший из россиян Роман Репилов занял восьмое место. Другой российский саночник Степан Федоров стал 13-м, Семен Павличенко - 14-м.

"Сегодня Роман серьезно ошибся в третьем заезде, и это губительным образом отразилось на его шансах выиграть медали. Но расстраиваться некогда, будем теперь настраиваться на командную гонку, будем бороться до конца, сделав выводы из сегодняшнего дня", - сказал Чудинов.

В понедельник в борьбу за награды вступят саночницы, среди них россиянка Екатерина Батурина.