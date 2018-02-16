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Хоккеисты Шипачев и Марченко пропустят матч с командой Словении на Олимпиаде

Спорт
16 февраля, 4:33 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Встреча пройдет позднее в пятницу

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Алексей Марченко

Алексей Марченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России Вадим Шипачев и Алексей Марченко пропустят матч Олимпийских игр со словенцами. Об этом журналистам рассказал тренер команды Харийс Витолиньш.

Встреча со словенцами пройдет позднее в пятницу.

"Шипачев и Марченко играть не будут. Словенцы активно играют, нужно быть готовыми, нельзя делать шибок, нужно играть в свою игру, забивать свои моменты, и все будет в порядке. Большинство всегда ключевое - если его реализовать и не пропустить в меньшинстве, то игра будет сделана. Это современный хоккей", - сказал Витолиньш.

В первом матче на олимпийском турнире россияне уступили словакам со счетом 2:3.

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