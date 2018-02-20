Российские хоккеисты узнают соперника по четвертьфиналу олимпийского турнира

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Пять комплектов медалей будут разыграны во вторник на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в фигурном катании, биатлоне, шорт- треке, лыжном двоеборье и фристайле, состоятся квалификационные матчи плей-офф в мужском хоккейном турнире, где во встрече команд Словении и Норвегии определится соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу.

В 04:00 мск стартует произвольный танец у фигуристов, где после короткого танца олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место. Накануне лучше других дуэтов выступили победители Олимпиады 2010 года канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, которые в Пхёнчхане уже завоевали золото в команде.

Канадский дуэт менее чем на два балла опережает главных конкурентов - Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона из Франции, тогда как показавшие третий и четвертый результаты американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью и Майя и Алекс Шибутани отстают на шесть баллов.

Боброву и Соловьева от призовой позиции отделяют 2,28 балла. В произвольном танце лучший российский дуэт стартует под 15-м номером - в предпоследней разминке, девятым на лед выйдет российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, который в коротком танце показал 13-й результат.

В ожидании словенцев или норвежцев

В мужском хоккейном турнире во вторник пройдут четыре квалификационных матча за право сыграть в 1/4 финала. В 10:40 мск на лед выйдут сборные Словении и Норвегии, победитель этой встречи 21 февраля сыграет с командой олимпийских атлетов из России.

Словенская и норвежская команда выступают практически в тех же составах, что и на чемпионате мира 2017 года, где скандинавы заняли 11-е место, а словенцы - 15-е, покинув дивизион сильнейших. В очной встрече на том турнире норвежцы победили команду Словении со счетом 5:1. При этом в Пхёнчхане сборная Норвегии проиграла все три матча в группе, тогда как их соперники одержали две победы - над командами США и Словакии.

В 06:10 мск начнется матч между сборными США и Словакии, которые играли в одной группе на предварительной стадии, и американцы победили со счетом 2:1 благодаря дублю форварда Райана Донато. Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет против чехов. Еще два матча стартуют в 15:10 мск. В паре Финляндия - Южная Корея фаворит очевиден, хозяева олимпийского турнира проиграли все матчи группы с общим счетом 1:14, так что хоккеисты Канады ждут в четвертьфинале именно финнов.

В матче команд Швейцарии и Германии встречаются примерно равные по классу соперники, которым в групповом турнире обыграть фаворитов не удалось. Год назад обе команды вышли в четвертьфинал чемпионата мира, заняв соответственно шестое и восьмое места. Победитель этой встречи в 1/4 финала олимпийского турнира сыграет со шведами.

Во вторник пройдут две утешительные встречи турнира женских команд. В 06:10 мск за седьмое место сыграют сборная Швеции и объединенная команда Кореи, в 10:40 стартует матч за пятое место между хоккеистками Швейцарии и Японии.

Последний шанс российского биатлона

В 14:15 мск будет дан старт смешанной биатлонной эстафете (2 по 6 км и 2 по 7,5 км), где на старт выходят две женщины и двое мужчин. Заключительную олимпийскую гонку проведут российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев (в порядке этапов).

В завершающих биатлонную программу Олимпиады мужской и женской эстафетах российские биатлонисты не выступают из-за недостаточного количества участников.

В 04:30 мск стартует финал в хафпайпе, где выступит 17-летняя российская фристайлистка Валерия Демидова, которая накануне в квалификации показала 10-й результат. Россиянка выступает на Олимпиаде с болтами в прооперированной ноге - тяжелые переломы девушка получила в 2015 году.

За медали будут бороться 12 спортсменок, которым предстоят три попытки, в зачет идет лучшая из них. Лучшие результаты в квалификации показали канадка Кесси Шарп, вице- чемпионка Олимпиады-2014 и вице-чемпионка мира француженка Мари Мартин, а также победитель в зачете хафпайпа Кубка мира нынешнего сезона американка Брита Сигурней.

В мужском хафпайпе во вторник пройдет квалификация. На старт выйдут 27 спортсменов, включая российского фристайлиста Павла Чупу, который в нынешнем сезоне выше шестого места на Кубке мира не поднимался. Главные фавориты в этой дисциплине - американцы Дэвид Уайз (олимпийский чемпион Сочи), чемпион мира Эйрон Бланк и Алекс Феррейра.

Еще один старт Елистратова

В шорт-треке в 14:23 мск начнутся решающие забеги в женской командной эстафете на 3000 м, где российские спортсменки Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич выступят лишь в утешительном финале вместе с соперницами из Венгрии, Нидерландов и Японии.

Предварительные старты в этом виде программы состоялись еще 10 февраля, в главный финал вышли сборные Южной Кореи, Канады, Китая и Италии.

На вторник также запланированы предварительные забеги у женщин на дистанции 1000 м и у мужчин на 500 м. На женской тысяче стартуют Ефременкова и Просвирнова, в каждом из восьми забегов участницам необходимо занять одно из двух первых мест, чтобы пробиться в четвертьфинал, который запланирован на 22 февраля.

В одном забеге с чемпионкой Европы 2017 г на дистанции 1000 м Просвирновой стартуют две вице-чемпионки Пхёнчхана - китаянка Ли Цзинъюй (1500 м) и голландка Яна ван Керкхоф (500 м). Ефременкова выше шестого места на кубковых этапах на 1000 м не поднималась.

На старт 500-метровой дистанции выйдут Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов. Елистратов в Пхёнчхане стал бронзовым призером на 1500 м, при этом на самой короткой дистанции он выступает слабее, на чемпионате Европы в январе став 10-м, а на прошлогоднем чемпионате мира - 18-м.

Старт в женском бобслее

Во вторник начнутся соревнования бобслеисток - в 14:50 запланирован старт первой попытки, 16:00 - второй. Среди 20 экипажей на старт выйдут Александра Родионова и Юлия Беломестных, а также Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова. Сергеевой в нынешнем сезоне дважды удалось занять пятые места на этапах Кубка мира, где в женском зачете она финишировала восьмой. Лучший результат экипажа Родионовой - девятое место, в общем зачете она стала 14-й.

На олимпийские медали вправе претендовать пять женских экипажей, главный фаворит - двукратная чемпионка Игр, победитель общего зачета Кубка мира канадка Кейлли Хамфриз, конкуренцию ей должны составить чемпионка мира Элана Майерз из США, ее соотечественница Джеми Гройбель, а также немки Мариама Яманка и Стефани Шнайдер.

Завершится турнир бобслеисток в среду, когда состоятся третья и четвертая попытки.

Двоеборцев ждет большой трамплин

В 13:30 стартует турнир двоеборцев - пройдут прыжки с большого трамплина, а в 15:45 по их итогам начнется гонка преследования. Среди 48 участников - российский двоеборец Эрнест Яхин, который показал 38-й результат на среднем трамплине.

В первом виде программы в Пхёнчхане победил олимпийский чемпион Сочи немец Эрик Френцель, который опередил японца Акито Ватабэ. В Сочи в двоеборье с прыжками с большого трамплина победил норвежец Йорген Гробак, а чемпионом мира 2017 года стал немец Йоханнес Рыдзек, лидером нынешнего кубкового сезона является Ватабэ.

В турнире по керлингу пройдут две очередные сессии у мужчин и одна - у женщин. Российские керлингистки игровой день пропускают, команда Виктории Моисеевой сохраняет теоретические шансы на выход в полуфинал - для участия в дополнительном матче за четвертое место ей необходимо в среду в заключительный день обыграть соперниц из Южной Кореи и Канады. Однако если во вторник команда США победит лидеров из Южной Кореи или канадки окажутся сильнее соперниц из Китая, российские керлингистки лишатся всех шансов на попадание в четверку лучших.

В женском турнире по керлингу по пять побед одержали команды Южной Кореи, Японии и Швеции, по четыре - сборные Великобритании и США. По три победы у команд Канады и Китая, по две - у россиянок и швейцарок, одна победа у сборной Дании.

Сразу две сессии во вторник будут сыграны в мужском турнире, где с шестью победами лидирует сборная Швеции, которая уже гарантировала себе участие в полуфинале.

На Играх в Пхёнчхане на счету команды олимпийских атлетов из России 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).