Российские спортсмены завоевали в воскресенье две медали на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России завоевала серебряную и бронзовую медали в девятый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Российские лыжники финишировали вторыми в эстафете 4 по 10 км, а фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером в акробатике. Кроме того, завершился групповой раунд мужского хоккейного турнира, а российские хоккеисты узнали возможных соперников по 1/4 финала.

26-летний Илья Буров из Ярославля в соревнованиях по акробатике уступил лишь олимпийскому чемпиону Александру Абраменко с Украины и ставшему серебряным призером китайцу Цзя Цзунъяну. Накануне Буров с лучшим результатом преодолел квалификацию. Земляк Ильи Бурова Павел Кротов, занимающийся в той же ярославской ДЮСШ, показал в финале четвертый результат.

В нынешнем сезоне Буров занял второе место на этапе Кубка мира по акробатике в Москве, где он уступил только белорусу Антону Кушниру. Кушнир не сумел преодолеть квалификацию на Олимпиаде, что вызвало недовольство белорусской стороны. Президент страны и глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил протест в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Лукашенко считает, что судьи из Швейцарии, России и Китая "протащили" в финал своих спортсменов, умышленно занижая оценки Кушниру.

Не сумел пробиться в финал и Максим Буров, который в нынешнем сезоне выиграл два этапа и стал лучшим в зачете акробатики, остался без финала и Станислав Никитин.

Не лучшая, но бронзовая попытка

В финал соревнований в акробатике среди мужчин вышли 12 спортсменов, после первой попытки их количество уменьшилось до девяти, после второй - до шести, при этом в каждом финале учитывался именно последний результат, а не лучшая попытка.

Кротов в первой попытке показал второй результат, Илья Буров - лишь шестой. Во второй попытке Кротов и Буров стали пятым и шестым соответственно, зато в третьем финале Буров выступил на бронзу. При этом результат россиянина оказался невысоким, во второй попытке его не хватило бы для попадания в решающую шестерку, однако сразу два конкурента - канадец Оливье Рошон и белорус Станислав Гладченко - допустили падения, не сумев обойти результат Бурова.

"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть- чуть перенервничал, - рассказал Буров. - Думаю, что судьи достойно оценили, потому что были помарки".

В ноябре 2016 года спортсмен пострадал в результате ДТП, когда ехал из Ярославля в Москву. В результате аварии он получил ушиб легкого, перелом ребер и травму колена, а реабилитационный процесс занял полгода. "Я начал тренироваться только летом. Конечно, были нехорошие мысли в больнице, но я знал, что могу подготовиться и бороться здесь за медаль", - рассказал Илья Буров.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

В воскресенье в другом виде фристайла, слоупстайле, золотую медаль выиграл норвежец Эйстейн Бротен, серебро у американца Ника Геппера, бронзу завоевал канадец Алекс Болье-Маршанд. Российские спортсмены в этой дисциплине представлены не были.

Серебряная эстафета

В мужской эстафете 4 по 10 км второе место заняли российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. После двух этапов россияне лидировали, однако заболевший перед Олимпиадой и не сумевший набрать форму Червоткин позволил конкурентам опередить себя на третьем этапе. На заключительном этапе Спицов вырвался вперед, но олимпийский чемпион Пхёнчхана в спринте Йоханнес Клэбо совершил решающий финишный рывок, не дав себя превзойти.

В составе норвежской сборной также выступали Дидрик Тэнсет, Мартин Сундбю и Симен Крюгер, бронзовыми призерами стали французы Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшейдер.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 11 медалей - три серебра и восемь бронзовых наград. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл- микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).

В ожидании Словении или Норвегии

В воскресенье завершилась групповая стадия в мужском хоккейном турнире, по итогам матчей дня определились возможные соперники команды олимпийских атлетов из России в 1/4 финала - 21 февраля подопечные Олега Знарка сыграют со словенцами или норвежцами, а в случае успеха в полуфинале россияне могут встретиться с командами Чехии, Словакии или США.

Словенская команда заняла второе место в группе В, сумев победить команды США (3:2 в дополнительное время) и Словакии (3:2 в серии буллитов), но со счетом 2:8 уступила российским хоккеистам. Норвежская сборная заняла последнее место в группе С, проиграв командам Швеции (0:4), Финляндии (1:5) и Германии (1:2 в серии буллитов).

Российские хоккеисты заняли первое место в группе В и вышли в 1/4 финала еще накануне, заключительные встречи в группах А и С определили еще трех четвертьфиналистов, которыми стали сборные Чехии, Швеции и Канады. В группе А сборная Чехии со счетом 4:1 победила швейцарцев и заняла первое место, канадцы обыграли хозяев из Южной Кореи (4:0), набрав семь очков и показав лучший результат среди трех сборных, занявших в группах вторые места. С тремя очками завершили турнир швейцарцы, хоккеисты из Южной Кореи очков в активе не имеют.

В группе С первое место в очном противостоянии с давними соперниками из Финляндии выиграли шведы (3:1), набрав девять очков и оставив финнов с шестью. Команда Германии в серии штрафных бросков обыграла норвежцев (2:1), набрав два очка против одного - у норвежцев.

20 февраля пройдут матчи первого раунда плей-офф, где сыграют сборные Швейцарии и Германии (победитель в четвертьфинале сыграет со шведами), Финляндии и Южной Кореи (соперник по 1/4 финала - команда Канады), Словении и Норвегии (победитель выходит на российских хоккеистов), США и Словакии (победитель в четвертьфинале сыграет с чехами).

В женском турнире состоялись два матча за места с 5-го по 8-е. Сборная Швейцарии со счетом 2:0 победила объединенную команду Кореи, тогда как шведки в овертайме проиграли японкам - 1:2. Во вторник сборные Швейцарии и Японии сыграют в матче за пятое место, Швеции и Кореи - за седьмое.

Подозрение на допинг у российского спортсмена

Пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов заявил, что один из российских спортсменов - участников Олимпийских игр в Пхёнчхане подозревается в нарушении антидопинговых правил. Ранее в воскресенье радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг- проба, взятая у керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

Выборнов также отметил, что "до результатов вскрытия пробы "Б" имя спортсмена и вид спорта не будут названы". Предполагается, что результат пробы "Б" станет известен в понедельник.

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом, победив в гонке с масс-старта. Лишь фотофиниш помог определить его преимущество над Симоном Шемпом из Германии, третье место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

29-летний Фуркад в Пхёнчхане выиграл гонку преследования, на Олимпиаде 2014 года на его счету еще два чемпионских титула. Француз является шестикратным обладателем Кубка мира и лидером нынешнего сезона.

В масс-старте выступили 30 лучших биатлонистов по итогам нынешнего сезона и предыдущих олимпийских гонок, в их число не вошли два российских участника Олимпиады - Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Мужская гонка с масс-старта завершила программу личных биатлонных соревнований Игр 2018 года. 20 февраля состоится смешанная эстафета, 22 февраля - женская эстафета, 23 февраля - мужская.

Кодайра победила с олимпийским рекордом

Японка Нао Кодайра стала олимпийской чемпионкой на конькобежной дистанции 500 м, серебряным и бронзовым призерами в этом виде стали Ли Сан Хва из Южной Кореи и чешка Каролина Эрбанова. На спринтерской дистанции Кодайра является чемпионкой мира, семь раз победив на кубковых стартах нынешнего сезона. Она также обновила олимпийский рекорд.

Седьмой результат показала россиянка Ангелина Голикова, которая бежала в последней паре с чемпионкой Европы Ванессой Херцог из Австрии, ставшей в итоге четвертой. "Сегодня показала свой максимум в этом сезоне на равнинных катках. Результат полностью отражает мою подготовку", - рассказала Голикова.

В воскресенье также прошли четвертьфинальные забеги в мужской командной гонке преследования. По их итогам в следующую стадию отобрались сборные Южной Кореи, Нидерландов, Норвегии и Новой Зеландии. Медали в этом виде будут разыграны 21 февраля.

В бобслее состоялись две первые попытки в мужских двойках, лучший российский экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко занимает 20-е место, тогда как Максим Андрианов и Юрий Селихов расположились на 29-й позиции после двух попыток. "Я рассчитывал, что во втором заезде будет время получше, но оказалось все совсем слабенько, - рассказал Стульнев. - Очень хотел исправиться после первого [заезда], но не получилось. В чем проблема пока непонятно, надо смотреть протоколы".

По итогам двух попыток лидирует немецкий дуэт Нико Вальтера и Кристиана Позера, который на 10 сотых секунды опережают канадцев Джастина Криппса и Александера Копакса. На третьем месте идет немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера и Кристофера Вебера.

Двукратный Хиршер

Двукратным олимпийским чемпионом Пхёнчхана стал австрийский горнолыжник Марсель Хиршер, который победил в гигантском слаломе, опередив норвежца Хенрика Кристофферсона (серебро) и француза Алексиса Пентюро (бронза). 28-летний Хиршер является шестикратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира по горнолыжному спорту. В Пхёнчхане на его счету также золотая медаль в комбинации.

На старт соревнований в гигантском слаломе вышел российский горнолыжник Иван Кузнецов, который не сумел завершить первую попытку.

Очередные матчи были сыграны в женском турнире по керлингу. Пятую победу одержали лидеры турнира шведки, со счетом 8:6 переиграв британок. По четыре победы у команд Японии и Южной Кореи, по три - Китая и Великобритании. Российские керлингистки смогли выиграть лишь раз и делят восьмое место с датчанками и швейцарками.

В мужском турнире в воскресенье состоялись сразу две сессии, после шести сыгранных каждой командой матчей также лидирует сборная Швеции (шесть побед), по четыре победы у команд Канады и Швейцарии, по три - у британцев, японцев и норвежцев. Россияне не выступают в соревнованиях по керлингу среди мужчин.

В женском и мужском турнирах по керлингу выступают по 10 команд, по итогам однокруговой групповой стадии по четыре лучшие команды выходят в полуфинал.