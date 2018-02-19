Российские спортсмены остались без медалей в десятый день Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России осталась без медалей в десятый соревновательный день Игр в Пхёнчхане. Российские хоккеистки не сумели выйти в финал турнира, уступив канадкам.

В женском хоккее уже более 20 лет доминируют сборные Канады и США, которые никого не допускают в финалы чемпионатов мира и Олимпийских игр. В Пхёнчхане канадки и американки победили своих соперниц по полуфиналу с одинаковым счетом - 5:0. Российские хоккеистки второй раз на турнире уступили соперницам из Канады с таким результатом.

Россиянки ранее никогда не играли в олимпийском полуфинале, хотя трижды выигрывали бронзу чемпионатов мира, за которую подопечные Алексея Чистякова сыграют 21 февраля. На групповой стадии финская команда победила россиянок со счетом 5:1.

В трех предыдущих матчах с канадками на Олимпиадах российские хоккеистки не забросили ни одной шайбы, не удалось им это сделать и на сей раз. В составе сборной Канады дублем отметилась Дженнифер Уэйкфилд, еще по голу на счету Мари-Филип Пулен, Эмили Кларк и Ребекки Джонстон.

Россиянки обвиняют американских судей

После матча многие российские игроки сетовали на судейство в полуфинальной встрече с канадками. Матч обслуживали главные арбитры из США Кэти Гуай и Мелисса Скола. "Судейство было не лучшим в этой игре, были неприятные моменты, в некоторых из них не удаляли, хотя явные нарушения были, - рассказала российский форвард Валерия Павлова.

Ее партнера по атаке Анну Шохину одна из канадок ударила клюшкой в шею. "Понять не могу, куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление. Кто смотрел матч США - Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США", - заявила Шохина.

"Слишком много удалений, это надо исключить. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе", - сказал главный тренер россиянок Алексей Чистяков.

Наши девушки в полуфинале сражались достойно и теперь будут готовиться к матчу за бронзу. Претензий к судейству у ФХР нет. Матч против финской команды состоится 21 февраля, начало в 10:40 мск.#redmachine #краснаямашина — Хоккей России (@russiahockey) 19 февраля 2018 г.

"Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Считаю, что получили то, что заслужили", - отметил Чистяков.

В другом матче сборная США со счетом 5:0 разгромила команду Финляндии, на этой встрече работали арбитры из Словакии и Германии.

Финальная встреча между сборными Канады и США состоится 22 февраля.

Француженку подвело платье

В понедельник состоялась короткая программа среди танцевальных дуэтов, российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали шестой результат. Лучшие баллы получили главные фавориты в этом виде - олимпийские чемпионы Ванкувера и победители командного турнира в Пхёнчхане канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, а также французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которых разделили менее двух баллов. При этом канадцы установили в короткой программе мировой рекорд.

Третье и четвертое места заняли два американских дуэта - Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а также Майя и Алекс Шибутани. Боброва и Соловьев уступают третьему месту лишь 2,28 балла. Еще один российский дуэт, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занял 13-е место.

"Судейство в турнире танцоров абсолютно объективно, мировой рекорд у канадцев заслужен, очень хорошо откатались. А вот Пападакис и Сизерон потеряли кураж. Думаю, виной тому расстегнувшийся ворот платья, после ошибок прежний шик пропал", - отметила олимпийская чемпионка 1988 года в дуэте с Андреем Букиным Наталья Бестемьянова.

По ее мнению, шансы Бобровой и Соловьева на медали невысоки, учитывая, что они в произвольной программе во вторник выступят под 15-м номером - в предпоследней разминке. "Прокат у наших ребят был отличным для их уровня, но в танцах катание нужно улучшать от старта к старту, соперники очень прибавили", - сказала Бестемьянова.

Провал голландских конькобежцев

Норвежский конькобежец Ховар Лорентсен стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 м. Серебряным призером в этом виде стал Чха Мин Гю из Южной Кореи, бронзовым - китаец Гао Тинюй. Неудачно выступили на спринтерской дистанции представители Нидерландов, лучшим из которых стал чемпион Европы Роналд Мюлдер, занявший седьмое место.

Норвежец установил новый олимпийский рекорд, показав время 34,41 секунды. Он на одну сотую секунды обновил достижение американца Кейси Фитцрэндольфа, которое держалось с 2002 года.

На Олимпийские игры 2018 года не получили приглашений от Международного олимпийского комитета (МОК) мировой рекордсмен на дистанции 500 м российский конькобежец Павел Кулижников, а также Руслан Мурашов, побеждавший в нынешнем сезоне на одном из этапов Кубка мира.

В конькобежном спорте также прошли четвертьфиналы в женской командной гонке преследования, где россиянки не выступают. В среду с полуфинальной стадии борьбу продолжат команды Нидерландов, Японии, Канады и США.

Два золота в бобслее

В мужских соревнованиях по бобслею в двойках победили сразу два экипажа. По итогам четырех попыток одинаковый результат показали немец Франческо Фридрих с разгоняющим Торстеном Маргисом и канадец Джастин Криппс (разгоняющий - Александер Копакс). Бронзовые медали выиграли латвийцы Оскарс Мелбардис и Янис Стренга.

Россияне Алексей Стульнев и Василий Кондратенко показали 20-й результат. Максим Андрианов и Руслан Самитов не смогли выйти в решающую попытку, так как не попали в число 20 лучших по итогам трех заездов. Перед третьей попыткой Самитов заменил Юрия Селихова в связи с травмой.

"Мы расстроены тем результатом, который показали наши спортсмены сегодня, да и они тоже не ожидали, что так выступят, - сказал тренер российских бобслеистов Сергей Журкин. - По сравнению с тренировками у них не получилась езда".

Седьмое место прыгунов

В мужском командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина золотые медали выиграла сборная Норвегии. Второе место заняла команда Германии, третьими стали поляки.

Российские прыгуны Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли седьмое место, что стало лучшим результатом в истории россиян в командных олимпийских турнирах.

"Это хороший результат для нас с учетом той формы, в которой мы находимся. Главное, что все спортсмены сделали свои прыжки без срывов. Чтобы догнать шестое место, нам надо очень много работать", - сказал Климов.

На счету команды олимпийских атлетов из России 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл- микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).

Керлингистки сохраняют шансы на выход в полуфинал

Российские керлингистки в понедельник провели две очередные сессии предварительной стадии, потерпев поражение от команды Швейцарии (2:11) и победив датчанок (8:7).

Россиянки сохранили шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира. Для этого им необходимо выиграть в двух оставшихся матчах, а американкам и британкам проиграть обе встречи. При этом сборная Канады должна победить британок и уступить в двух других матчах, а китаянки должны выиграть у канадок и уступить в оставшейся встрече. Тогда для определения полуфиналиста будет проведен дополнительный матч.

В женском турнире лидируют сборные Южной Кореи, Японии и Швеции. Россиянки делят 8-9-е места с командой Швейцарии.

В мужском турнире в понедельник состоялись четыре матча, лидерство сохранила команда Швеции (шесть побед), пять побед у швейцарцев, четыре - у керлингистов Канады и Великобритании.

В понедельник стало известно, что антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда открыло дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, который подозревается в употреблении мельдония. Результат допинг-пробы "Б" спортсмена будет известен не позднее утра 20 февраля. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.

В финал с болтами в ноге

17-летняя российская фристайлистка Валерия Демидова прошла квалификацию в соревнованиях по хафпайпу, показав 10-й результат. "Могла сегодня выступить получше, конечно. Да и судьи немного пожадничали с баллами", - рассказала Демидова. Россиянка выступает на Олимпиаде с болтами в прооперированной ноге, тяжелые переломы девушка получила в 2015 году.

В финале во вторник выступят 12 спортсменок, которые получат по три попытки, в зачет пойдет лишь лучшая из них. Первый результат в квалификации показала серебряный призер чемпионата мира 2015 года Кесси Шарп из Канады.

В дисциплине сноуборда биг-эйр россиянка Софья Федорова показала 21-й результат и не пробилась в финал. Лучшие баллы получили лидеры сезона - чемпионка мира Анна Гассер из Австрии и японки Юка Фудзимори и Рейра Ивабути.

Финальные соревнования в этом виде состоятся 23 февраля.