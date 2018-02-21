"Севилья" примет "Манчестер Юнайтед" в футбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 21 февраля. Английский "Манчестер Юнайтед" в среду проведет гостевой матч против испанской "Севильи" в рамках 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. В другой встрече дня украинский "Шахтер" примет итальянскую "Рому".

"Манчестер Юнайтед" - действующий победитель Лиги Европы, благодаря этому клуб получил возможность стартовать в основном турнире Лиги чемпионов (в чемпионате страны манкунианцы стали шестыми). В последний раз команда играла в плей-офф главного еврокубкового турнира в 2014 году, уступив в четвертьфинале мюнхенской "Баварии" (1:1 дома, 1:3 на выезде). В девяти выездных играх 1/8 финала Лиги чемпионов после того, как в турнире был упразднен второй групповой этап с сезона-2003/04, "Манчестер Юнайтед" одержал две победы при трех поражениях.

На групповом этапе, где соперниками манкунианцев были московский ЦСКА, португальская "Бенфика" и швейцарский "Базель", команда португальского тренера Жозе Моуринью оступилась только в пятом туре (проигрыш на выезде "Базелю"), одержав четыре победы на старте. В последней игре "Манчестер Юнайтед" лишил шансов на попадание в плей-офф армейцев (2:1 дома). В январе клуб подписал новый контракт с Моуринью, рассчитанный до 2020 года, и произвел крупный обмен, полузащитник Генрих Мхитарян ушел в лондонский "Арсенал", а манкунианцы получили чилийского нападающего Алексиса Санчеса, который уже успел отличиться в премьер-лиге.

В чемпионате Англии команда идет в турнирной таблице второй с 56 очками. Объясняется это, прежде всего, самой крепкой в турнире обороной (19 пропущенных мячей в 27 играх, в 15 из которых манкунианцы не пропустили). В новом году команда одержала четыре победы с сухим счетом, однако в последних трех встречах потерпела два гостевых поражения, в том числе в последнем туре от "Ньюкасла" (0:1). Команде будет сложно претендовать на победу в чемпионате с учетом отставания в 16 очков от лидирующего "Манчестер Сити", но предстоит серьезная борьба за еврокубковые места, следом расположились "Ливерпуль" (54 очка), "Челси" (53), "Тоттенхэм" (52) и "Арсенал" (45).

"Севилья" с новым главным тренером

Соперник английского клуба - самая титулованная команда в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы. Севильцы выигрывали второй по значимости еврокубковый турнир в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. При этом испанская команда никогда в своей истории не проходила в Лиге чемпионов дальше 1/8 финала.

Испанский клуб на групповой стадии турнира встречался со словенским "Марибором", "Ливерпулем" и другим российским клубом - московским "Спартаком". Несмотря на крупнейшее поражение за почти 60 лет (1:5 от красно-белых в гостевом матче), испанцам удалось выйти в плей-офф со второго места, а французский нападающий команды Виссам Бен-Йеддер является третьим бомбардиром текущего розыгрыша турнира с учетом квалификационного раунда (8 голов в 8 матчах).

В конце декабре клуб уволил главного тренера команды Эдуардо Бериццо из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате. При сменившем его итальянце Винченцо Монтелле результаты команды заметно не изменились - три победы в семи матчах при трех поражениях. Севильцы, набравшие 39 очков в 24 турах, скорее всего, не смогут составить конкуренцию "Барселоне" (62 очка), "Атлетико" (55), "Валенсии" (46) и "Реалу" (45), но возглавляют гонку за место в Лиге Европы.

МЮ не смогут помочь травмированные Златан Ибрагимович, Маруан Феллаини, Дэйли Блинд и Маркус Рэшфорд, под вопросом участие из-за повреждений Андера Эрреры и Поля Погба. У "Севильи" под сомнением участие Хоакина Корреа, Себастьяна Корчиа и Эвера Банеги.

Первый в истории очный матч "Севилья" и "Манчестер Юнайтед" проведут на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, начало - в 22:45 мск. Главный арбитр - Клеман Тюрпен из Франции.

"Шахтер" - "Рома"

"Шахтер" - первый украинский клуб, выигравший Кубок УЕФА (2009). С тех пор донецкий клуб не только дошел до полуфинала Лиги Европы в 2016 году, но и установил собственное рекордное достижение в Лиге чемпионов, выйдя в 1/4 финала в сезоне-2010/11 после двух побед над своим предстоящим соперником - "Ромой" (3:2 и 3:0). До нынешнего сезона эти команды больше не играли между собой.

"Шахтер" подходят к матчу на первом месте в чемпионате страны, имея трехочковый отрыв от киевского "Динамо", но сыграв на один матч больше. Главными действующими лицами украинской команды являются аргентинец Факундо Феррейра и натурализованный бразилец Марлос, которые лидируют в национальном первенстве не только в бомбардирском зачете, но и по системе "гол+пас", а в последнем туре помогли "Шахтеру" разгромить одесский "Черноморец" (5:0).

Итальянский клуб опередил на групповом этапе Лиги чемпионов таких грандов, как лондонский "Челси" и испанский "Атлетико". В национальном чемпионате римлянам, которые набрали 50 очков в 25 матчах, будет сложно навязать борьбу лидирующим "Наполи" (66) и "Ювентусу" (65). Команда Эусебио Ди Франческо идет на третьем месте, имея в своем активе три победы подряд, в том числе в последнем туре над "Удинезе" (2:0).

Лучшим бомбардиром "Ромы" и в итальянском первенстве, и в Лиге чемпионов является боснийский форвард Эдин Джеко, забивший в текущем сезоне 14 голов в 32 матчах клубных турниров.

Игра "Шахтер" - "Рома" пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове, начало - в 22:45 мск. Главный арбитр - Уильям Коллам из Шотландии.