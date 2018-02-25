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Хоккеист Шипачев был готов помочь команде на ОИ в любой момент

Спорт
25 февраля, 11:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что должен был по-другому сыграть в первом матче олимпийского хоккейного турнира

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Вадим Шипачев

Вадим Шипачев

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккеист команды олимпийских атлетов из России Вадим Шипачев был готов в любой момент помочь партнерам на Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.

Команда олимпийских атлетов из России выиграла Олимпиаду, победив в овертайме немцев со счетом 4:3. Шипачев сыграл на турнире один матч.

"Ребята молодцы, рад, что мы выиграли. Я тренировался, в любой момент был готов выйти, помогать, чем мог. У нас команда - семья, благодаря этому мы выиграли. Я наверное не должен был так играть первый матч [со Словакией]", - сказал Шипачев.

Российские хоккеисты не побеждали на Олимпиаде с 1992 года.

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