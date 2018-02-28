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"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии по футболу

Спорт
28 февраля, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

На стадии 1/2 финала туринский клуб по сумме двух встреч был сильнее "Аталанты"

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© EPA-EFE/Andrea Di Marco

ТАСС, 28 февраля. "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Аталантой" со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Мяч на 75-й минуте с пенальти забил Миралем Пьянич. Первый матч команд также завершился победой "Ювентуса" со счетом 1:0.

Клуб из Турина четвертый раз подряд выходит в финал Кубка страны. С 2015 по 2017 год "Ювентус" завоевывал трофей, дважды обыграв "Лацио" и один раз - "Милан".

В другом полуфинале играют "Лацио" и "Милан", их ответный матч пройдет позднее в среду, первый завершился нулевой ничьей. Финал пройдет 9 мая.

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