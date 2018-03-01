Шляхтин: победы на ЧМ говорят о том, что легкая атлетика РФ идет в правильном русле

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Две золотые медали, завоеванные российскими прыгунами в высоту на зимнем чемпионате мира 2018 года в Бирмингеме, говорят о том, что российская легкая атлетика движется в правильном направлении. Об этом сообщил ТАСС по телефону президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее в четверг в первый день чемпионата мира в помещении российские легкоатлеты, выступающие под нейтральным флагом, выиграли два золота. Данил Лысенко одержал победу в соревнованиях мужчин, а Мария Ласицкене стала первой в соревнованиях среди женщин.

"Наши спортсмены выступили блестяще, я от души поздравляю. Не могу сказать, что для меня стала неожиданной победа 20-летнего Лысенко над опытным катарцем Мутазом Баршимом, ведь это спорт. Но то, что он сегодня сделал, - это выше всяких похвал. Эти победы говорят, что российская легкая атлетика двигается в правильном направлении, я также очень рад за наших тренеров, которые являются большими профессионалами своего дела", - заявил Шляхтин.

Семеро российских спортсменов заявлены для выступления на чемпионате мира в Бирмингеме. Они выступают в нейтральном статусе из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.