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Прыгунья в высоту Ласицкене не считает, что победа на зимнем ЧМ далась ей легко

Спорт
2 марта, 1:24 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 2, марта. /ТАСС

Россиянка рассказала, что готовилась к высокой конкуренции в прыжковом секторе

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не согласна с тем, что победа на этом турнире далась ей легко. Об этом российская спортсменка рассказала журналистам.

Ласицкене стала единственной спортсменкой, которая преодолела планку на высоте больше двух метров (2,01). Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила второе место из-за большего количества попыток. Россиянка в ранге победительницы трижды штурмовала высоту 2,07, но все три попытки оказались безуспешными.

"Не могу сказать, что победа на этом чемпионате мира далась мне легко, все-таки это необычный старт, все к нему готовились, - призналась Ласицкене. - Я была уверена, что мои соперницы к нему тщательно подготовятся и мы будем бороться на больших высотах. Все пошло не так, но я не давала себе возможности расслабиться, была готова к борьбе и ждала ее. Но в итоге мне пришлось бороться с собой, а это весьма сложно и отнимает нужные эмоции, требуемые для штурма больших высот".

"Сейчас ситуация такова, но я не даю себе повод расслабляться. Потому что знаю, что так будет не всегда, и я ко всему готова", - сказала спортсменка.

Эта победа стала для Ласицкене 38-й подряд. 25-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой мира в помещении 2014 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.

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