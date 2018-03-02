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Ласицкене: участники ЧМ по легкой атлетике испытывают дискомфорт из-за холода в отеле

Спорт
2 марта, 1:46 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 2, марта. /ТАСС

Российская легкоатлетка раскритиковала уровень организации турнира в Бирмингеме

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Участники зимнего чемпионата мира по легкой атлетике подвержены риску простудиться из-за холода в номерах отеля, где проживают спортсмены. Об этом сообщила журналистам российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Зимний чемпионат мира проходит в Бирмингеме, где температура воздуха в эти дни достигает минус 10 градусов. Для Великобритании установившаяся холодная погода является аномальной для конца февраля - начала марта.

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"Британия оказалась не готова к таким морозам, в комнатах, где живут спортсмены, очень холодно, - сказала Ласицкене. - Я сплю в лосинах, кофте и носках, под двумя одеялами, на завтрак и обед приходится ходить в куртке, потому что и там очень холодно. Все это время мы очень боялись, что я заболею".

"Не знаю, виноваты ли организаторы, что нам приходится жить в таких нелегких условиях. Британцы сами мерзнут сейчас", - отметила российская спортсменка.

Ласицкене также отметила, что у нее есть замечания по питанию в ресторане отеля. "Очень странная организация турнира. Нас бы за такую работу иностранцы критиковали очень жестко", - подытожила спортсменка.

На чемпионате мира, который стартовал 1 марта, Ласицкене заняла первое место.

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