Ласицкене стало не по себе, когда она вновь услышала гимн IAAF на награждении

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене испытала неприятные чувства, когда на церемонии награждения в честь ее победы на зимнем чемпионате мира играл гимн не России, а Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

Ласицкене, выступавшая на чемпионате мира в Бирмингеме в нейтральном статусе, стала единственной спортсменкой, которая преодолела планку на высоте больше двух метров (2,01). На церемонии награждения в честь победительницы из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, играл гимн IAAF.

"Мои ощущения, когда я не слышала во время церемонии гимн своей страны? Мне было так же не по себе, как в августе прошлого года в Лондоне. Но я была готова к этому. Уверена, что когда-нибудь нам дадут полностью прочувствовать свои победы на чемпионатах мира", - сказала Ласицкене.

В августе прошлого года Ласицкене, выступавшая также в статусе нейтрального атлета, одержала победу на летнем чемпионате мира в Лондоне. В честь ее победы тогда тоже звучал гимн IAAF.