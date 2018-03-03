Клубы Континентальной хоккейной лиги начинают розыгрыш Кубка Гагарина

ТАСС, 3 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в субботу двумя матчами в Хельсинки и Ярославле, где сыграют "Йокерит" и "Сочи", а также "Локомотив" и "Торпедо". Еще шесть пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в воскресенье.

Всего несколько дней клубы КХЛ получили на подготовку к главному соревнованию лиги - регулярный чемпионат завершился лишь 1 марта, причем несколько участников плей-офф определились в последний момент. По итогам регулярного сезона по восемь лучших команд из Западной и Восточной конференций получили право продолжить борьбу за Кубок Гагарина - главный трофей КХЛ. При этом вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд.

Формат плей-офф изменений не претерпел - сначала пройдут два матча на льду команд, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игра пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии - в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в стандартном формате - по шесть игроков в каждой из команд.

В Западной конференции СКА (1-й номер посева) сыграет с "Северсталью" из Череповца (8), ЦСКА (2) - с московским "Спартаком" (7), "Йокерит" (3) - с ХК "Сочи" (6), ярославский "Локомотив" - с нижегородским "Торпедо (5). СКА и ЦСКА получили дополнительный день отдыха - первые домашние матчи эти команды проведут 4 марта.

Впервые - ЦСКА и "Спартак"

Два армейских клуба, а также "Йокерит" в регулярном чемпионате имели большое преимущество над конкурентами и являются явными фаворитами серий 1/4 финала Западной конференции. Тогда как в серии "Локомотива" и "Торпедо" серьезного преимущества у ярославцев не видно, хотя "Локомотив" и набрал на 10 очков больше торпедовцев.

"Сочи" и "Северсталь" выходом в плей-офф фактически решили задачу на сезон, успешное выступление команд в регулярном чемпионате стало большой неожиданностью. К темным лошадкам летом относили и "Спартак", который лишь в четверг благодаря победе над земляками из "Динамо" со счетом 4:3 сумел пробиться в плей-офф. "Спартак" подарил болельщикам как минимум четыре дерби с ЦСКА, при этом популярные московские команды раньше в плей-офф КХЛ не встречались.

"Спартак" пробился в плей-офф впервые за семь лет, хотя в 2009 и 2010 годах красно-белые выходили в 1/4 финала Кубка Гагарина, обыграв сначала СКА, а затем московское "Динамо". ЦСКА же в предыдущий раз не сумел преодолеть первую стадию плей-офф в 2014 году, когда в четырех матчах уступил СКА.

"Спартак" проиграл ЦСКА оба матча регулярного чемпионата - 1:3, 0:4. Реванш можно взять уже в воскресенье, когда пройдет первая встреча на арене армейцев. Там же состоится матч 5 марта, тогда как домашние игры на "ВТБ-Арене" "Спартак" проведет 7 и 8 марта.

На Востоке примерное равенство

В Восточной конференции все серии стартуют 4 марта. "Ак Барс" (1) сыграет против хабаровского "Амура" (8), "Салават Юлаев" (2) встретится с "Авангардом" (7), "Трактор" (3) - с "Нефтехимиком" (6), а "Автомобилист" (4) - с магнитогорским "Металлургом" (5). Восемь вышедших в плей-офф восточных команд разделили в таблице регулярного чемпионата всего 12 очков, причем между вторым и восьмым местом интервал составил и вовсе восемь очков. Пожалуй, лишь в серии между победителем конференции "Ак Барсом" и "Амуром" можно назвать фаворита, в остальных сериях ожидается напряженная борьба, не исключено, до овертайма седьмых матчей.

В противостоянии "Трактора" и "Нефтехимика" наставник нижнекамцев Андрей Назаров встретится со своим бывшим клубом. 43-летний Назаров родился в Челябинске, где и начинал тренерскую карьеру в 2007 году. В трех сезонах под руководством Назарова "Трактор" выходил в плей-офф. Теперь челябинский клуб возглавляет бывший защитник команды Анвар Гатиятулин.

"Автомобилист" под руководством одного из самых опытных тренеров КХЛ, 67-летнего Владимира Крикунова, триумфально вернулся в плей-офф, показав самый результативный хоккей в Восточной конференции. В серии с финалистом прошлого сезона "Автомобилист" имеет преимущество своего льда в случае возможной седьмой игры.

Противостоять Крикунову будет новичок тренерского цеха Виктор Козлов - 43-летний специалист лишь в конце декабря возглавил "Магнитку", сменив Илью Воробьева, в тренерский штаб которого входил с 2015 года.

Омск против Вестерлунда

"Авангард" лишь в последний момент сумел пробиться в плей-офф, избежав фиаско благодаря победе в матче с "Барысом" в четверг (4:3). Противостоять команде Германа Титова будет уфимский "Салават Юлаев", который возглавляет опытный финн Эркка Вестерлунд.

В 1/8 финала Кубка Гагарина не будет повтора ни одной из прошлогодних серий. Однако два года назад "Салават Юлаев" победил "Авангард" в семи матчах 1/4 финала, а в стартовой серии плей-офф "Магнитка" оказалась сильнее "Автомобилиста". "Металлург" в итоге дошел до финала, где в семи матчах расправился с ЦСКА.

Кубок Гагарина по хоккею разыгрывается с 2009 года. Четыре команды выиграли трофей дважды - "Ак Барс" (2009, 2010), московское "Динамо" (2012, 2013), "Металлург" (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). В 2011 году Кубок Гагарина завоевал "Салават Юлаев".