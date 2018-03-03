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Российские регбисты уступили команде Румынии в матче ЧЕ и потеряли шансы отобраться на ЧМ

Спорт
3 марта, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 26:15 в пользу команды Румынии

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ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России в гостях проиграла команде Румынии со счетом 15:26 в третьем матче чемпионата Европы и потеряла шансы отобраться на чемпионат мира 2019 года.

Россияне, одержав в трех матчах одну победу, занимают в турнирной таблице четвертое место. Румыны с двумя победами идут вторыми. Лидируют регбисты Грузии (три победы из трех).

В следующем матче российская команда примет сборную Грузии, румыны также дома сыграют с бельгийцами. Обе встречи пройдут 10 марта.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.

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