"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 3 марта. Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" со счетом 1:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Паоло Дибала. Аргентинский форвард впервые с начала января появился в стартовом составе "Ювентуса". Для команды из Турина эта победа стала 10-й подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает второе место, набрав 68 очков и имея игру в запасе. Команда на одно очко отстает от лидирующего "Наполи", который свой матч в туре проведет против "Ромы" позднее в субботу. "Лацио" с 52 очками идет третьим.

В следующем туре "Ювентус" примет "Удинезе", "Лацио" в гостях сыграет с "Кальяри". Обе встречи пройдут 11 марта.

Ранее в субботу СПАЛ обыграл "Болонью" со счетом 1:0.