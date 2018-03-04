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Американский легкоатлет Коулман завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 60 м

Спорт
4 марта, 1:01 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 4, марта. /ТАСС

Его соотечественница Кендра Харрисон заняла первое место на дистанции 60 метров с барьерами

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БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Американец Кристиан Коулман занял первое место в беге на дистанции 60 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсмен показал результат 6,37 секунды. Второе место занял китаец Су Бинтянь (6,42), третьим финишировал еще один американец Ронни Бейкер (6,44).

21-летний Коулман является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров.

Американка Кендра Харрисон заняла первое место в беге на дистанции 60 метров с барьерами. Спортсменка показала результат 7,70 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кристина Мэннинг (7,79), третьей финишировала голландка Надин Виссер (7,84).

25-летняя Харрисон является действующей рекордсменкой мира на дистанции 100 метров с барьерами.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

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