Американский легкоатлет Коулман завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 60 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Американец Кристиан Коулман занял первое место в беге на дистанции 60 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсмен показал результат 6,37 секунды. Второе место занял китаец Су Бинтянь (6,42), третьим финишировал еще один американец Ронни Бейкер (6,44).

21-летний Коулман является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров.

Американка Кендра Харрисон заняла первое место в беге на дистанции 60 метров с барьерами. Спортсменка показала результат 7,70 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кристина Мэннинг (7,79), третьей финишировала голландка Надин Виссер (7,84).

25-летняя Харрисон является действующей рекордсменкой мира на дистанции 100 метров с барьерами.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.