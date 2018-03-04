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Прыгунья с шестом Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

Спорт
4 марта, 1:19 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 4, марта. /ТАСС

Спортсменка завоевала серебро с личным рекордом на зимнем мировом первенстве в Великобритании

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© AP Photo/Matt Dunham

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, не верит, что сумела прыгнуть на 4,90 метра, и очень рада этому результату. Об этом она рассказала журналистам.

Победу одержала американка Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,95 метра. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

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"Я очень довольна своим сегодняшним результатом, - призналась Сидорова. - Да, был момент, когда казалось, что золото так близко, но я сюда ехала с мыслями, что была бы рада любой медали. Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что все получилось, и до сих пор не верю, что сумела прыгнуть 4,90".

До сегодняшнего дня лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне и вовсе не смогла преодолеть квалификационный барьер.

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