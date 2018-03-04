Прыгунья с шестом Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, не верит, что сумела прыгнуть на 4,90 метра, и очень рада этому результату. Об этом она рассказала журналистам.

Победу одержала американка Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,95 метра. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

"Я очень довольна своим сегодняшним результатом, - призналась Сидорова. - Да, был момент, когда казалось, что золото так близко, но я сюда ехала с мыслями, что была бы рада любой медали. Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что все получилось, и до сих пор не верю, что сумела прыгнуть 4,90".

До сегодняшнего дня лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне и вовсе не смогла преодолеть квалификационный барьер.