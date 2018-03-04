Тренер: Сидорова на ЧМ по легкой атлетике одержала победу над собой

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, одержала очень важную психологическую победу, прервав серию неудачных выступлений на главных стартах. Такое мнение ТАСС высказала личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Сидорова показала результат 4,90 метра. Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,95), третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

"Я очень довольна сегодняшним выступлением Анжелики, - сказала Абрамова. - Она показала красивые, хорошие прыжки. Ей удалось реализовать то, на что мы настраивались. Личный рекорд на главном старте сезона - это замечательно".

"Это достижение очень важно для Сидоровой и с точки зрения психологии. Она сегодня победила два раза: саму себя и прошлый личный рекорд", - заключила тренер.

До зимнего ЧМ-2018 лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне не смогла преодолеть квалификационный барьер.