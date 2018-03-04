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Тренер: Сидорова на ЧМ по легкой атлетике одержала победу над собой

Спорт
4 марта, 2:01 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По мнению Светланы Абрамовой, спортсменке было важно прервать серию неудачных стартов на главных турнирах

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БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, одержала очень важную психологическую победу, прервав серию неудачных выступлений на главных стартах. Такое мнение ТАСС высказала личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

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Сидорова показала результат 4,90 метра. Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,95), третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).

"Я очень довольна сегодняшним выступлением Анжелики, - сказала Абрамова. - Она показала красивые, хорошие прыжки. Ей удалось реализовать то, на что мы настраивались. Личный рекорд на главном старте сезона - это замечательно".

"Это достижение очень важно для Сидоровой и с точки зрения психологии. Она сегодня победила два раза: саму себя и прошлый личный рекорд", - заключила тренер.

До зимнего ЧМ-2018 лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне не смогла преодолеть квалификационный барьер.

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