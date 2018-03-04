Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" в рамках Стадионной серии © AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 4 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" обыграл "Торонто" со счетом 5:2 в матче "Стадионной серии". Овечкин отметился голом, он забросил 40-ю шайбу в сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги. Российский форвард сумел забросить 40 и более шайб в девятом сезоне в карьере, в истории НХЛ подобное удавалось лишь пятерым хоккеистам - Майку Гартнеру (9 сезонов), Майку Босси (9), Марселю Дионну (10), Марио Лемье (10) и Уэйну Гретцки (12).

Первой звездой дня признан канадский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос. "Тампа" обыграла "Филадельфию" в серии послематчевых буллитов со счетом 7:6. Стэмкос оформил дубль и отдал три результативных паса, набрав пять очков.

40-я шайба Овечкина в сезоне

It's 40! It's 5-9-8! #600VI #StadiumSeries #ALLCAPS pic.twitter.com/5AzHnklIi1 — Washington Capitals (@Capitals) 4 марта 2018 г.

Канадский нападающий "Далласа" Джейми Бенн признан третьей звездой дня. "Даллас" обыграл "Сент-Луис" в овертайме со счетом 3:2. Бенн забросил победную шайбу, а также отдал голевой пас на россиянина Александра Радулова в конце третьего периода.