Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата России по санному спорту

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Татьяна Иванова завоевала золото чемпионата России по санному спорту, который стартовал в воскресенье на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская.

Второй по сумме двух заездов стала Екатерина Батурина, бронза досталась Татьяне Цветовой.

Чемпионка Европы 2018 года Иванова не была приглашена Международным олимпийским комитетом для участия в Олимпиаде-2018. Единственной российской участницей Игр была Батурина, занявшая в Пхёнчхане 15-е место.

В рамках чемпионата России будут разыграны медали в соревнованиях мужских экипажей саней-двоек и в командной гонке. Первенство России завершится 5 марта.