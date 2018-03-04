Российский лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии

ТАСС, 4 марта. Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Большунов преодолел дистанцию за 33 минуты 21 секунду. Золото завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33.11,9), третьим стал финн Ииво Нисканен (33.32,8).

Российский лыжник Алексей Червоткин финишировал на восьмом месте, проиграв победителю 1 минуту 2,3 секунды, Иван Якимушкин стал 14-м (+1.21,2), Алексей Виценко - 18-м (+1.32,0), Андрей Ларьков - 35-м (+2.16,6), Иван Кириллов - 58-м (+3.31,5).

Для 21-летнего Большунова этот результат стал лучшим в карьере в личных гонках на этапах Кубка мира. В текущем сезоне он пять раз становился бронзовым призером этапов КМ.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали. Он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде.