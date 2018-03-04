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Осипов: нехватка опыта в плей-офф КХЛ не стала причиной разгрома "Спартака" от ЦСКА

Спорт
4 марта, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

По словам защитника, у спартаковцев, несмотря на поражение, были проблески в игре

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Недостаток опыта в играх плей- офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у большинства игроков "Спартака" не стал причиной разгромного поражения в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Александр Осипов.

В воскресенье "Спартак" уступил в первом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 0:6. Следующий матч пройдет в понедельник.

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"Мы не выполнили установку, которую перед нами ставили тренеры, поэтому такой итог. Я не думаю, что повлиял опыт игры в матчах на вылет. Конечно, многие в нашей команде не играли в плей-офф, но каждый настраивался на игру, не было страха совершить ошибку", - сказал Осипов.

По словам хоккеиста, у спартаковцев, несмотря на поражение, были проблески в игре. "Но надо играть агрессивнее, больше лезть, угрожать воротам. Можно сказать, сегодня не день "Спартака", показали очень плохой хоккей. Завтра новый день, все будет по-другому: тем и интересен плей-офф, в котором каждая следующая игра не похожа на предыдущую", - подчеркнул защитник.

У хоккеистов "Спартака" не было эйфории после выхода в плей-офф, отметил форвард красно-белых Анатолий Никонцев. "Порадовались один день, что вышли в плей-офф. Но эйфории не было, надо двигаться дальше, ставить новые цели и проходить в следующий раунд ", - отметил он.

"Серия только началась. Следующие матчи сыграем лучше. А проиграть 0:6 или 0:1 в плей-офф не имеет значения, главное - это победа в серии. Может быть, такое поражение нас только разозлит", - добавил Никонцев.

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