Шалимов: "Краснодар" рассчитывает попасть в тройку призеров в текущем сезоне РФПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" рассчитывает попасть в тройку призеров в текущем сезоне чемпионата России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер кубанского клуба Игорь Шалимов.

После 22-го тура "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На два очка от кубанцев отстают "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, имеющие по одной игре в запасе.

"Что значит для нас выступить удачно? Хотим сыграть лучше, чем в прошлом сезоне", - сказал Шалимов.

В прошлом чемпионате России "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед "Спартак", ЦСКА и "Зенит".