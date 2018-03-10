Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шалимов: "Краснодар" рассчитывает попасть в тройку призеров в текущем сезоне РФПЛ

Спорт
10 марта, 19:01 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, марта. /ТАСС

После 22-го тура "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" рассчитывает попасть в тройку призеров в текущем сезоне чемпионата России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер кубанского клуба Игорь Шалимов.

После 22-го тура "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На два очка от кубанцев отстают "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, имеющие по одной игре в запасе.

"Что значит для нас выступить удачно? Хотим сыграть лучше, чем в прошлом сезоне", - сказал Шалимов.

В прошлом чемпионате России "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед "Спартак", ЦСКА и "Зенит".

Смотрите также

Шалимов: снег мешал "Краснодару" и помогал "Динамо" играть в футбол

"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

Хохлов: Панченко немного испортил игру "Динамо" в атаке против "Краснодара"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама