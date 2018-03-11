Российский горнолыжник Францев занял пятое место в супергиганте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Иван Францев занял пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине "супергигант" среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Францев выступал вместе со спортсменом-ведущим Германом Аграновским. Россиянин показал время 1 минута 29,3 секунды. Другой российский горнолыжник Валерий Редкозубов со спортсменом-ведущим Евгением Героевым стал шестым с результатом 1 минута 31,26 секунды.

Золотую медаль завоевал словак Якуб Крако (ведущий - Бранислав Брозман), показавший время 1 минута 26,11 секунды. Крако стал пятикратным паралимпийским чемпионом, ранее он выиграл три золота в Ванкувере в 2010 году и одно золото в Сочи в 2014 году. Вторым стал итальянец Джакомо Бертаньолли (ведущий - Фабрицио Касаль), уступивший лидеру 0,18 секунды. Словак Мирослав Хараус (ведущий - Марос Худик) занял третье место с отставанием 0,55 секунды.

Францев является чемпионом мира, а также победителем Кубка мира и Европы. Паралимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере 26-летнего Францева. На Играх в Ванкувере он занял 13-е место в супергиганте, а на Играх в Сочи - пятое. Ранее в Пхёнчхане Францев стал пятым в скоростном спуске.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.