Тающий снег не дал Бугаеву показать высокий результат в супергиганте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев смог занять только пятое место в супергиганте в классе "стоя" на Паралимпийских играх из-за тающего снега. Об этом Бугаев рассказал журналистам.

Спортсмену из-за 32-го стартового номера пришлось выступать ближе к полудню, когда температура заметно потеплела, достигнув отметки плюс 7 градусов. Бугаев показал время 1 минута 28,47 секунды. Другой российский спортсмен Александр Алябьев занял 19-е место (1.31,83), дебютант Игр Алексей Микушин стал 26-м (1.34.76).

"Можно было зацепиться, но что есть, то есть - я выхожу на трассу готовым, вопрос в другом - готова ли трасса, - рассказал Бугаев. - В ожидании старта я смотрел выступления женщин, у них скорости были получше, а это говорит о том, что снег ближе к полудню отпускает, и чем дальше стартовый номер, тем медленнее идешь, тем больше проигрыш. А это уже неравная борьба".

Спортсмен отметил, что многим спортсменам пришлось очень сложно на смене направлений. "Трасса, в принципе, неплохая, но есть сложные разбитые места - перегибы, смена направлений, где многие спортсмены в этих местах просто "бросали лыжи", ехали боком, - отметил Бугаев. - Надеюсь, что в жеребьевка перед следующими дисциплинами будет удачнее. Мой рейтинг позволяет мне рассчитывать на первую группу, нужно бороться дальше".

Бугаев является двукратным чемпионом Паралимпиады в Сочи в слаломе и суперкомбинации, а также двукратным серебряным призером Игр-2014 в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Победу в супергиганте одержал швейцарец Тео Гмур с результатом 1 минута 24,83 секунды. 21-летний швейцарец стал двукратным паралимпийским чемпионом, ранее в Пхёнчхане он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал 17-летний француз Артур Боше (отставание 1,81 секунды), в скоростном спуске он также выиграл серебро. Третье место занял австриец Маркус Зальхер (+3,06).

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2018 под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Игры завершатся 18 марта.