Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тающий снег не дал Бугаеву показать высокий результат в супергиганте на Паралимпиаде

Спорт
11 марта, 7:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

Спортсмену при температуре плюс 7 градусов смог занять только пятое место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Бугаев

Алексей Бугаев

©  Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Алексей Бугаев смог занять только пятое место в супергиганте в классе "стоя" на Паралимпийских играх из-за тающего снега. Об этом Бугаев рассказал журналистам.

Спортсмену из-за 32-го стартового номера пришлось выступать ближе к полудню, когда температура заметно потеплела, достигнув отметки плюс 7 градусов. Бугаев показал время 1 минута 28,47 секунды. Другой российский спортсмен Александр Алябьев занял 19-е место (1.31,83), дебютант Игр Алексей Микушин стал 26-м (1.34.76).

Смотрите также

Российская лыжница Зайнуллина стала четвертой в классе "сидя" на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Францев занял пятое место в супергиганте на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Папулова заняла пятое место в супергиганте на Паралимпиаде

"Можно было зацепиться, но что есть, то есть - я выхожу на трассу готовым, вопрос в другом - готова ли трасса, - рассказал Бугаев. - В ожидании старта я смотрел выступления женщин, у них скорости были получше, а это говорит о том, что снег ближе к полудню отпускает, и чем дальше стартовый номер, тем медленнее идешь, тем больше проигрыш. А это уже неравная борьба".

Спортсмен отметил, что многим спортсменам пришлось очень сложно на смене направлений. "Трасса, в принципе, неплохая, но есть сложные разбитые места - перегибы, смена направлений, где многие спортсмены в этих местах просто "бросали лыжи", ехали боком, - отметил Бугаев. - Надеюсь, что в жеребьевка перед следующими дисциплинами будет удачнее. Мой рейтинг позволяет мне рассчитывать на первую группу, нужно бороться дальше".

Бугаев является двукратным чемпионом Паралимпиады в Сочи в слаломе и суперкомбинации, а также двукратным серебряным призером Игр-2014 в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Победу в супергиганте одержал швейцарец Тео Гмур с результатом 1 минута 24,83 секунды. 21-летний швейцарец стал двукратным паралимпийским чемпионом, ранее в Пхёнчхане он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал 17-летний француз Артур Боше (отставание 1,81 секунды), в скоростном спуске он также выиграл серебро. Третье место занял австриец Маркус Зальхер (+3,06).

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2018 под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Игры завершатся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
3
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
Фигуристка Трусова рада двум четверным прыжкам больше, чем победе на юниорском ЧМ
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
Темы дня
Новости партнеров
Реклама