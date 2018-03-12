Шипулин вошел в состав сборной России по биатлону на этап КМ в Холменколлене

ТАСС, 12 марта. Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

У мужчин в Норвегии выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, у женщин - Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

Отмечается, что Татьяна Акимова не вошла в состав сборной по состоянию здоровья, так как пропустила несколько дней тренировок из-за болезни.

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 15 по 18 марта.