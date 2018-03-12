Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шипулин вошел в состав сборной России по биатлону на этап КМ в Холменколлене

Спорт
12 марта, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Отмечается, что Татьяна Акимова не вошла в состав сборной по состоянию здоровья

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA-EFE/Robert Henriksson

ТАСС, 12 марта. Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

У мужчин в Норвегии выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, у женщин - Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

Отмечается, что Татьяна Акимова не вошла в состав сборной по состоянию здоровья, так как пропустила несколько дней тренировок из-за болезни.

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 15 по 18 марта.

Смотрите также

Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ

Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ

Российский биатлонист Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама