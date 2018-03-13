Российский горнолыжник Редкозубов завоевал бронзу в суперкомбинации на Паралимпиаде

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Редкозубов показал результат 2 минуты 17,1 секунды. Победителем стал словак Мирослав Хараус (2.14,22). Серебро завоевал испанец Йон Сантакана Маистегуи (2.15,13).

Ранее на Играх в Пхёнчхане Редкозубов занял шестое место в супергиганте. На Паралимпиаде в Сочи российский спортсмен завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также бронзу в гигантском слаломе.

Редкозубов родился 20 июля 1972 году в городе Гуково Ростовской области. В паралимпийскую сборную России Редкозубов попал в 2007 году, сейчас он тренируется под руководством Веры Нестеренко. В 2014 году Редкозубов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.