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Российский горнолыжник Редкозубов завоевал бронзу в суперкомбинации на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 10:27 UTC+3 ПХЁНХЧАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Победителем стал словак Мирослав Хараус, серебро завоевал испанец Йон Сантакана Маистегуи

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ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Редкозубов показал результат 2 минуты 17,1 секунды. Победителем стал словак Мирослав Хараус (2.14,22). Серебро завоевал испанец Йон Сантакана Маистегуи (2.15,13).

Ранее на Играх в Пхёнчхане Редкозубов занял шестое место в супергиганте. На Паралимпиаде в Сочи российский спортсмен завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также бронзу в гигантском слаломе.

Редкозубов родился 20 июля 1972 году в городе Гуково Ростовской области. В паралимпийскую сборную России Редкозубов попал в 2007 году, сейчас он тренируется под руководством Веры Нестеренко. В 2014 году Редкозубов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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