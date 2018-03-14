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ФИФА уверена, что все 32 участника ЧМ-2018 сделают турнир запоминающимся

Спорт
14 марта, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В ФИФА уточнили, что каждая страна-участник может самостоятельно принимать решение об административном и дипломатическом представительстве на турнире

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила уверенность, что все 32 команды-участницы чемпионата мира 2018 года в России сделают этот турнир запоминающимся событием. Об этом говорится в заявлении ФИФА, которое в своем Twitter приводит журналист Би-Би-Си Ричард Конвей.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира в России.

"Как всемирный руководящий орган в футболе, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира 2018 года в России, - говорится в заявлении. - ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 команды-участницы турнира и футбольные болельщики по всему миру сделают эти соревнования еще одним запоминающимся событием. Что касается административного и дипломатического представительства на чемпионате мира по футболу, то каждая страна принимает решение об этом самостоятельно".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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