ФИФА уверена, что все 32 участника ЧМ-2018 сделают турнир запоминающимся

ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила уверенность, что все 32 команды-участницы чемпионата мира 2018 года в России сделают этот турнир запоминающимся событием. Об этом говорится в заявлении ФИФА, которое в своем Twitter приводит журналист Би-Би-Си Ричард Конвей.

Breaking: Fifa have “full confidence that all 32 participating teams and football fans from around the world will make [Russian World Cup] another memorable event.” Full statement following British government’s decisions concerning Russia and speculation of a boycott: pic.twitter.com/h1jLMWqjgH — Richard Conway (@richard_conway) March 14, 2018

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира в России.

"Как всемирный руководящий орган в футболе, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира 2018 года в России, - говорится в заявлении. - ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 команды-участницы турнира и футбольные болельщики по всему миру сделают эти соревнования еще одним запоминающимся событием. Что касается административного и дипломатического представительства на чемпионате мира по футболу, то каждая страна принимает решение об этом самостоятельно".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.