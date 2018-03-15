Роскомнадзор заблокировал более 800 сайтов с контрафактными билетами на ЧМ-2018

ТАСС, 15 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 800 сайтам, где реализовывалась контрафактная продукция и билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), сообщается на сайте ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу 2018 года в России. На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам.

Роскомнадзор напоминает, что срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов и провайдеров хостингов, на сегодняшний день не истек.