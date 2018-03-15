ФК "Амкар" утвердил Евсеева главным тренером команды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вадим Евсеев утвержден главным тренером футбольного клуба "Амкар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Евсеев сменил на этом посту Гаджи Гаджиева, об уходе которого было объявлено 2 марта. 42-летний специалист был тогда назначен исполняющим обязанности главного тренера.

"Вадим Евсеев утвержден главным тренером команды", - сказали в пресс-службе.

Бывший защитник ряда российских клубов, в том числе "Спартака" и "Локомотива", Евсеев начал тренерскую деятельность в 2013 году, войдя в тренерский штаб ивановского "Текстильщика". С января 2015 работал в штабе "Амкара", через два года возглавил "Текстильщик", но в сентябре того же года вернулся в "Амкар". В качестве футболиста является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, участник чемпионата Европы 2004 года в составе сборной России.