Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России по футболу

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист Александр Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года. Ранее технический директор РФС Андрей Лексаков сообщил ТАСС, что техкомитет РФС рекомендовал назначить Кержакова на данный пост.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера, - сказал Кержаков. - После окончания игровой карьеры поступил в Высшую школу тренеров, меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд, за это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение, и очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу - с будущим нашего футбола".

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев отметил, что организация уделяет большое внимание молодым футболистам, постоянно работает над созданием условий для их профессионального роста. "Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьезные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", - сказал Алаев.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.